¿Quién le conviene al PLD? (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Para el próximo domingo 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana está convocando a su militancia inscrita hasta el 31 de agosto del presente año, y a toda persona que aparece en el padrón electoral de la Junta Central Electoral que no pertenezca a ningún partido, a su consulta semiabierta, para medir (según el partido), la simpatía de los aspirantes a la nominación de su candidato presidencial.

En la consulta participarán cinco aspirantes (Luís de León se retiró y terminó apoyando una candidata), de los cuales dos han polarizado las simpatías, un tercero con exiguas probabilidades de ganar, y dos más con poquísimas o ninguna probabilidad de alzarse con la victoria.

Nos referimos a Abel Martínez, actual alcalde de la ciudad de Santiago, y a la Sra. Margarita Cedeño dos veces ex primera dama y ex vice presidenta de la República. A un tercero llamado Francisco Dominguez Brito, ex senador, ex Procurador General de la República (dos veces), y ex Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Y finalmente a Maritza Hernández, ex ministra de trabajo, y Karen Ricardo, ex diputada.

Salvo una sorpresa inesperada con Domínguez Brito, todo indica que la lucha se concentrará entre Abel Martínez y Margarita Cedeño, dando por descartado totalmente, un triunfo de Maritza o Karen.

Pero, ¿Cuál de los dos aspirantes punteros le conviene más al PLD que gane dicha contienda? Veamos. Si Abel Martínez termina ganando, y es confirmado como su candidato presidencial, despeja la que hasta ahora ha sido una prolongada duda, es decir, de que una derrota suya, podría finalmente llevarlo a recoger sus pertenencias, y marcharse a la Fuerza del Pueblo, donde verdaderamente están sus más fiables aliados políticos.

Un triunfo de Margarita Cedeño o Francisco Dominguez Brito (sorpresivo), le traería inmediatamente a ese partido una estela de dudas, en torno al futuro de toda la estructura política del alcalde de Santiago, una buena parte de la cual ya ha aterrizado en la Fuerza del Pueblo, por lo que no tendría (si Abel Martínez pierde), que molestarse en mudarse, pues hace rato que ya no comulga con el viejo partido (como ellos lo llaman).

Margarita Cedeño es la más genuina representante de Danilismo, al cual los Fupusistas, precisamente se le ha atribuido no solo el haber dividido el partido (con lo acontecido el 6 de octubre del 2019), sino de imponer el peor candidato presidencia desde el accidente de la historia cuando lo fue en el 2000, 2004 y 2012, y consecuentemente de la derrota electoral del pasado 05 de julio del 2020.

Francisco Dominguez Brito es el que está (de los tres principales) más distanciado del Danilismo y del Leonelismo, y más bien está más identificado con las estructuras genuinas de ese partido, por lo que un sorpresivo triunfo suyo, si bien garantiza un fortalecimiento de la unidad partidaria, no garantiza (con la derrota de Abel), la retención de las estructuras abelistas que aún militan en ese partido.

Abel Martínez asegura la permanencia de la parte de su estructura que aún está en el partido, y probablemente el voto de su estructura prestada que hoy hace vida política en el la Fuerza del Pueblo. Margarita Cedeño garantiza que el Danilismo mantenga su hegemonía (control) en el partido. Y Francisco Dominguez Brito garantiza una unidad interna que, aunque pareciera buena y saludable, no garantiza la permanencia de los que no están 100% comprometidos con la causa.

¡Sea usted el jurado!

jpm-am