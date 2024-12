¿Quién fue el fundador de las fuerzas armadas y del Ejército?

El Ejército de República Dominicana estuvo de aniversario y seguimos narrando la historia apegada a la verdad. En este artículo se aborda la pregunta por la verdad histórica entendida en términos de comprensión y no de imposición, ya que la historia dominicana suele estar al servicio de alguien. La manera de contar el pasado es un instrumento utilizado a diario por grupos influyentes.

Grupos del Instituto Duartiano establecen que el Gral. Juan Pablo Duarte, «es el más grande de los dominicanos», cuando existen más padres de la patria y fundadores de la República, siendo el primer error. Todos los del Manifiesto fueron importantes para la independencia, aunque Duarte no lo firmó.

La estructura militar antes de la Independencia fue dirigida por el Gral. Pedro Santana y Familias en El Seibo, allí inicia la Independencia Dominicana. Allí fue el primer contacto con el enemigo o «Bautismo de Fuego», ya que en la capital prácticamente no existió resistencia. Los líderes de ese primer ejército lo fueron los hermanos Santana.

Muchos teóricos establecen la Sociedad “La Trinitaria” como ente organizador militar, y es un mito, puesto que, no hay documentos que garanticen la existencia de dicha sociedad, que se funda en «1838»; suponiendo sea verdadero, no fue de carácter militar, sino político. Seis documentos en mi poder, donde Duarte no fue militar antes de 1842.

Todavía no han mostrado documentos fiables que garanticen dichas afirmaciones. Supuestamente, existieron las sociedades, Dramática y La Filantrópica, aunque tampoco se tiene documentos al respecto más que sí existió una logia, de 1819, llamada «Philantropía».

Tampoco esas organizaciones eran de carácter militar y sus actividades de obras de arte, danzas o actividades eran de la elite dominicana. El pueblo su deporte era peleas de gallos, tomar alcohol y tocar la guitarra en grupos.Algunos duartianos manifiestan que el Gral. Duarte fue “Fundador y General en Jefe de los Ejércitos de la República Dominicana, y que fue Decano en esta virtud, de los fundadores de la República y 1.er. General en Jefe de sus Ejércitos en graduación”.

Lo expresado en el anterior párrafo no va con la realidad, ya que la «Manifestación de los pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana», del 16 de enero de 1844, escasos días antes de ser proclamada la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, se erige sobre las ideas de Tomás Bobadilla Briones.

El Manifiesto es por consiguiente, el primer documento oficial de la Nación y en dicho documento establecía, que la Junta Central Gubernativa, dirigida por Bobadilla, «llamará por último a uno de los más distinguidos patriotas al mando en jefe del ejército, que deba proteger nuestros límites agregándole los subalternos que se necesiten».

El Gral. Santana fue seleccionado como jefe de las fuerzas armadas con rango de Tte. General equivalente o escalafón de tres estrellas, Duarte fue general, equivalente a una estrella. Al organizar y lograr los triunfos contra el ejército de Haití, Santana pide a la Junta un asisten y la Junta envía al Gral. Duarte con dos militares.

«Reputados» historiógrafos sostienen que Duarte es el fundador del Ejército Dominicano. En realidad en el país había por lo menos tres partidos con sus líderes, no solo lo fue Duarte. El liderazgo capitalino no fue el mismo que el del Este, el sur o el norte. Cada región tenía al menos uno o dos caudillos.

La primera Constitución dominicana fue hecha sin estar los generales Duarte ni Mella en el país. Ninguno de los tres padres de la patria, nombrados por decreto del Gral. Ulises Heureaux, ganaron batallas, solo Mella participó y fue derrotado en el sur, Sánchez rehusó a participar, por ello Buenaventura Báez emite, como jefe del Congreso, un decreto ordenando al general Santana se presente al campo de batalla. El aguerrido general aplasta a los haitianos en la Batalla de las Carreras.

El 29 de noviembre de 1844 el Gral. Pedro Santana emite el Decreto n.º 23 que crea el Ejército y al año siguiente, el Decreto n.º 61 de fecha 15 de julio de 1845, donde se establece una especie de primera Ley Orgánica. En ambos casos, legalmente lo convierten en el fundador del Ejército y la Armada dominicana.

