¿Qué usted celebra en la navidad?

El significado de la Navidad es la celebración del Nacimiento de Jesucristo, éste acontecimiento es reconocido y festejado por todo Occidente y parte del resto del mundo. Estos tiempos son asumidos por cristianos y no cristianos en una serie de celebraciones, que al margen de si son o no bíblicamente correctas, que ya son tradiciones y costumbres muy arraigadas entre todos.

No voy a tratar aquí si fue o no el nacimiento de Jesucristo en ésta época del año, tampoco quiero tratar el asunto de lo que es o no es lícito celebrar o cómo celebrar el nacimiento del Señor, voy a pasar por alto ésas cosas que aunque son de importancia no es lo que deseo destacar en ésta entrega.

Lo que quiero resaltar es que se celebra el nacimiento de Jesucristo sin la conciencia debida de qué es lo que se está celebrando y a quién se le está celebrando el nacimiento, qué fue lo que vino a hacer Él Señor a éste mundo.

Una lectura superficial de los evangelios nos dan las respuestas a las preguntas anteriores, sin embargo muchos las pasan por alto y continúan celebrando el nacimiento del Señor sin prestarle importancia a lo que allí se dice.

es lamentable que muchos estarán celebrando el nacimiento de su Salvador, pero otros estarán celebrando el nacimiento con bombas y platillos, con ron y, con sexos y excesos, con bailes y borracheras, con comelonas y orgías, con sentimientos y esperanzas mundanas, en fin celebrando sin aceptar a Jesús en su corazón y en sus términos y sabiéndolo o no estarán celebrando el nacimiento de aquel que los condenará al mismísimo infierno por toda la eternidad.

Estarán celebrando el nacimiento de su Juez y Condenador.

Concluya usted sabiendo a quién le está celebrando la Navidad.

Y decida si aceptarlo o no.

