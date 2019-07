¿ Qué pasará en las elecciones del 2020 ?

En los últimos tiempos no recuerdo un proceso electoral que a sólo 10 meses de las votaciones, el panorama se presentara tan confuso, indefinido y preocupante.

Antes, el panorama siempre lucía muy despegado para un candidato o un partido, y en ninguno se había dado la posibilidad de una segunda vuelta electoral.

En las elecciones del 2000, desde un primer momento, Hipólito Mejía se perfilaba como el gran triunfador. Y así fue. En el año 2004, Leonel emergió como la figura de mayor respaldo y simpatía, con la consiga de “e pa fuera que van” le dio una pela electoral a Hipólito y el PRD. En el 2008, de nuevo Leonel es el candidato fuerte desde el principio y se reelige fácilmente, a pesar de algunos problemas con Danilo. En el 2012, como Leonel no puede imponer una segunda reelección a lo interno del PLD, Danilo se convierte en el candidato de ese partido y derrota a Hipólito, que parecía invencible.

En el 2016, Danilo tiene un impedimento constitucional para reelegirse, pero logra imponer un cambio a la constitución y aunque Leonel no está de acuerdo en principios, lo acepta finalmente y Danilo vence con suma facilidad a un Luis Abinader, que todavía no cuajaba como un candidato con fortaleza real.

Los cuatro aspirantes con mayores posibilidades son los mismos actores del proceso electoral pasado: Danilo y Leonel, por el PLD, e Hipólito y Luis, por el PRM. Uno de ellos cuatro podría ser el próximo presidente de la República, pero nadie puede cantar victoria.

Si el PLD se divide y Leonel se marchara de ese partido, (quiera Dios que no sea así), entonces Danilo y Leonel se enfrentarían cara a cara en partidos diferentes, teniendo el actual presidente todas las de ganar. Si Leonel se queda en el PLD y se impone como candidato sin el apoyo de Danilo, tiene muy pocas posibilidades de ganar las elecciones.

Una opción factible para el PLD es que Danilo y Leonel hagan un pacto, no vayan ninguno de los dos, y escojan un o una candidata diferente y ambos lo apoyen. Muchos creen que eso no es posible, pues los líderes políticos dominicanos no son dados a endosar o ceder sus liderazgos a otros.

En el caso del PRM, dado que ante la eventual división del PLD ese partido fortalece sus posibilidades de ser la opción ganadora en las elecciones del 2020, la lucha entre Hipolito y Luis se haría mucho más encarnizada que nunca y los dos darían el todo por el todo para ser el candidato del PRM y el virtual próximo presidente de la República.

Las encuestas y las mayor parte de los analistas plantean que Luis Abinader será el candidato del PRM, pues tiene mayor popularidad que Hipolito y le ganará fácil la convención. De manera particular no me atrevo a hacer esa afirmación y creo que Hipólito podría dar una sorpresa en la convención del PRM y derrotar a Luis, tal y como lo hizo en el 2011, cuando venció a Miguel Vargas teniendo todos los vaticinios en contra.

Lo cierto es que no hay nada claramente definido en el panorama electoral hoy día. Los dos partidos principales, el PLD y el PRM, tienen grandes retos que enfrentar, serias crisis por abordar y grandes expectativas por llenar. Y en ese ambiente tan raro y tan impredecible, cualquier cosa puede pasar.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.