¿Qué no dejar de no ver en el IX Festival de Cine Fine Arts?

La novena edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts está a punto de iniciar este jueves, con una cartelera de notable consistencia bajo criterio de exponer el cine independiente de mayor calidad producido en América, Europa y Asia, casi todas imperdibles por sus trayectorias triunfales en festivales o por ser nominadas a los premios más prestigiosos, Oscar y Goyas incluidos, pero es imposible verlas todas…¿qué no se puede dejar de ver?.

Cuando se abra el evento con El amor menos pensado, (Juan Vera, Argentina) queda abierta una oferta fílmica de altísima calidad, en general, con producciones, distribuidas en la sección oficial (16 filmes); operas primas (6); documentales (7); Gastronomía (4) y homenaje muestra del cine (4),

Por razones económicas, gustos particulares y de ubicuidad (nadie podrá estar en dos lugares distintos al mismo tiempo) no será posible ver toda la oferta, por lo que es orientador ofrecer información (no crítica) sobre las cintas que no se deberían dejar de ver. Esta lista es distinta de la apreciación dada a conocer por Caribbean Cinemas sobre las Películas Imperdibles del IX Festival.

¿Que no debería perderse nadie?

La reina del miedo (Valeria Bertuccelli, Argentina). La conjunción de teatro y cine con unas soluciones de tonos dramáticos y una textualidad bien manejada, según la crítica Una actriz que intenta montar un monólogo, en procura de significado a lo que le pasa. Una actriz que da el peso actoral de carácter, dirigida por ella misma. Se recomienda sobre todo para jóvenes directores sin muchos recursos de producción industrial cinematográfica.

Todos lo saben. (Asghar Farhadi, 2018) Cuando en una película dramática sobre niñez desaparecida, se unen Javier Barden, Penélope Cruz y Ricardo Darín, con un director iraní, hijo predilecto de festival de Cannes y el único iraní que ha ganado dos veces a recibir el Premio de la Academia (Oscar) Se puede ir a verla “con los ojos cerrados”. Esta película fue la cinta de apertura del Festival de Cannes 2018. Nada más que decir.

On the milked road (En el camino ordeñado, Emir Kusturica, Servia, 2017). Es una comedia dramática de cine realmente independiente y presupuesto mínimo, con actores naturales y recursos sacados de donde no había. Un filme que hace coincidir el humor, el amor y la guerra y eleva sus meandros por el realismo mágico. Dulce, agradable, sentida y poética. Fue selección oficial en los Festivales de Venecia, San Sebastián y Londres.

Lobbyn Pablo (Fernando León de Aranoa, España, 2017) que vuelve a reunir a la pareja de Barden y Penélope, junto al actor español que mejor ha representado en pantalla a Cantinflas (Oscar Jaeana, 2014). Otra de las cintas de vocación “popular” que llamara la atención por el tema (Narcotráfico/Colombia) y sus protagonistas. La cinta ha provocado polémica porque algunos críticos la han sindicado como “narco-filme”, lo que llevo a Penélope a responder duramente. Tendrá mucha gente pagando taquilla, pero no es del nivel de Todos lo Saben, con la misma gente en pantalla.

Blackkkansman (Spike Lee, 2018), Genial drama con toques de humor del inconformista director, coherente con su línea de denuncia artística de la discriminación y represión de la población afroamericana. Fue selección oficial en Cannes 2018 y allí impactó a los cineastas y críticos que se encontraron con un planteamiento cinematográficamente bien llevado a partir de un hecho real.

Los últimos (Nicolás Puenzo, guión de Lucía Puenzo y su hermano, el director, hijos del maestro Luis Puenzo, ganador del Oscar con La Historia Oficial, en 1984, haciendo historia para el cine por debajo del Rio Bravo. Triller en un ambiente postapocalíptico protagonizada por el argentino Peter Lanzani y la peruana Juana Burga, con la maestra Natalia Oreiro. Lucia Puenzo estuvo en 2015 en este festival con Wacolda (sobre el doctor Méngüele), un concierto dramático que todavía sentimos en la piel. Había sido selección en Un Certain Regard (Una cierta Mirada) de Cannes, donde la vimos.

“El Ángel”, (Luis Ortega, Argentina, 2018) Un fenómeno cinematográfico por su realización y su tema. Fue vista por ve primera en el festival de Cannes este 2017, fue seleccionada Mejor Película de Lengua Extranjera por Argentina a los premios Oscar 2019 y como mejor película Iberoamericana en los premios Goya de España. “El Ángel” es la historia de Carlos Robledo Puch, “El Ángel de la Muerte” que conmociono a Argentina en la década de 1970 con una serie de robos y homicidios signados por la crueldad y sangre fría a pesar del rosto “babe face” del criminal. Fue condenado a cadena perpetua.

Un traductor (Rodrigo y Sebastián Barriuso, 2017. Cuba/Canadá) Mejor Dirección en la 21ra. edición del Festival Internacional de Cine de Shanghai, China, coproducción entre Cuba y Canadá, ya había tomado parte en el concurso fílmico de los festivales de Sundance y Guadalajara. Un drama social que ubica a un médico cubano en un hospital ruso de voluntario, dejando ver sus vacilaciones y vacíos. El tipo de cine intimista e ideológicamente crítico y rapaz, de que son capaces los hijos de la Revolución Cubana.

“Pájaros de Verano”, (Ciro Guerra, Cristina Gallegos, 2017, Colombia) Tras la nominación al Oscar por “El Abrazo de la Serpiente”, Guerra y Gallegos vuelven a ser nominados por su país para los Premios de la Academia de Hollywood 2019 en la categoría Mejor Película Extranjera, tras abrir en Cannes 2018 La Quincena de Directores en Cannes 18, y ser selección oficial Locarno International Films Festival 2018 y en London Films Festival. Ambos directores ubican su trama en entre los anos 60s y 80s y se centran en el auge y derrota de la familia tribal (Wayú), vendedora de marihuana a los traficantes de Estados Unidos. Dicen que es una de las mejores del Festival FICFA. Esta selección coincide con la dada a conocer por Caribbean Cinemas.

Sin rodeos (Santiago Segura, España) Es una película comercial con vocación taquillera como versión española de un éxito chileno, que valida la tradición pujante de lo Iberoamericano y nos gradúa de exportadores de contenidos cinematográficos. Tiene a Maribel Verdú como centro, quien logra darle más intensidad que la que muestra la versión sudamericana. Pero pudo no haber estado aquí, sino en cartelera comercial. Es tremendo desahogo para las mujeres profesionales que se sienten ningueadas por sus familias, sus ambientes de trabajo y la sociedad. Es decir, casi todas.

of-am