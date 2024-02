Que el triunfalismo no nos emborrache

No quiero parecer extremista porque el momento es de regocijo y no de lamentación. Pero, como sucede en el beisbol, los partidos no se ganan en el primer inning sino, en el noveno, después de hacer el out 27. Y sucede el caso y viene a ser, que el pasado domingo 18 de febrero, el PRM y aliados ganaron el primer juego de una Serie Mundial y para coronarse campeón, hay que ganar el próximo partido, que tendrá lugar el 19 de mayo próximo.

Es importante recordar esta realidad porque, después que usted logra una importante ventaja en los primeros episodios de un juego de pelota profesional -donde no existe lo que se conoce como “knockout”- el “librito” recomienda, nunca sentar a los jugadores titulares para seguir jugando con los sustitutos. Y mucho menos, empezar a celebrar una victoria, porque aún no se ha ganado el partido definitivo y por tanto, la preciada Serie Mundial.

A veces sucede que el manager tiene que cambiar un jugador de posición, pero solo si está obligado; repito, el jugador que está bateando bien se puede mover, pero solo se saca si se lesiona. A fin de cuenta, cuando usted tiene un juego ganado, hay que evitar que le anoten carreras. Pero si se equivocan, hágale un rally y mientras batea, mande su bullpen a calentar, por si acaso, como hacía Tom Lasorda. Aumentar la ventaja nunca está de mas. Recuerde, es mejor ganar 10 a 1, que 9 a 0; las carreras no pesan si es su team que las anota.

Pudiéramos decir que la estrategia de un manager que consigue una ventaja amplia en los primeros innings del juego, es tratar de mantenerla; y la Política, que es comadre de la Pelota, comparte con ella hábitos y costumbres comunes. Sin embargo, hasta los dedos de la mano son diferentes, aun siendo hermanos. Por eso, el PRM debe tener bien claro y desde ahora, lo que va a hacer con el partido a celebrarse en mayo 19.

Lo primero es digerir y hacer suya la línea comunicacional del partido y del gobierno en lo referente a la oferta que presentarán a los votantes en las elecciones del próximo mes de mayo. Y lo segundo, difundir la obra de gobierno, basada en los Grandes Ejes de Iniciativas Gubernamentales ya ejecutadas. Ir directamente a las páginas de la Presidencia para enumerar esas iniciativas. Solo para ilustración, les muestro algunos ejemplos:

· Ministerio Público Independiente

Este instrumento moralizante da respuesta a una de sus primeras promesas de campaña. La independencia del Ministerio Público de la voluntad del presidente, ya nadie la pone en duda y seguirá ampliándose en el próximo cuatrienio. Aunque hay todavía muchas sentencias pendientes por ejecutar, en general, se siente la seguridad de que la mano de la justicia tocará a todo el que viole la ley; y eso es muy saludable, porque advierte a sus correligionarios.

“Tengo compañeros, familiares y amigos, pero no cómplices”

El “Gabinete” como Herramienta de Gestión Gubernamental

Este novedoso accesorio de gobernanza, permite agilizar la eficacia y la eficiencia en las decisiones gubernamentales. Se han creado gabinetes como: Social, Económico, Educación, Sector Agua, Sector Eléctrico, Cultura, Turismo, Transparencia, Control de Gasto Público y Prevención, entre otros. Se espera que en las semanas próximas se someta a la consideración del Presidente la creación del Gabinete del Dominicano en el Exterior.

· Enfrentamiento de crisis sanitarias

La destreza del Presidente en el manejo de las consecutivas crisis de salud que nos afectaron dejaron muy claro en la mente de todos, que estamos en presencia de un hombre que se preparó para ser Ejecutivo de la nación. Su trabajo en ese renglón ha sido reconocido internacionalmente, aunque la mezquindad local se lo regatee.

“Tenemos un gobernante que ha resultado ser mas presidente que candidato”

Política Exterior y problema fronterizo

Reforzar la Identidad Nacional y la Voluntad Política ante el mundo es probablemente, la muestra mas fehaciente de la correcta interpretación del Pensamiento Febrerista. Lo ha proclamado en diversos foros mundiales, pero también lo ha cumplido en el país, en la frontera; y lo ha hecho mostrando siempre una diplomacia excepcional y una firmeza patriótica. Dos grandes sentencias nos ha dejado el Presidente:

“O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a República Dominicana!»

”No hay solución dominicana al problema haitiano”

Lo eligen sus aliados, pero el Presidente representa a todo el país

Aquí está la gran diferencia entre nuestro Presidente y los anteriores. El mandato que se le otorga en las elecciones, no es para convertir el Estado en un feudo al servicio de su partido y su entorno familiar, como se estila. El Presidente representa y sirve a todos los nacionales y hasta a los extranjeros que viven en el país. La Constitución es clara al respecto y no deja intersticio alguno para que se malinterprete.

“El 19 de mayo me eligen los míos, pero el 16 de agosto yo represento a todos, incluidos los que votaron en mi contra”

· Demostrado espíritu municipalista

Contrario al viejo estilo de ejercicio presidencial el Presidente que disfrutamos hoy, muestra que es un civilista y que aprecia y respeta el Municipio como la avanzada real del Gobierno Central ante sus constituyentes, que es el mismo pueblo que los elige. Esa es la única explicación válida de los resultados electorales del domingo 18 de febrero. El Presidente no compite y enfrenta el Gobierno Municipal sino, que lo respeta y apoya con la fuerza del presupuesto nacional y ahí están los resultados.

“Cada municipio, distrito o paraje, es mi responsabilidad y siempre los respaldaré”

· Lucha contra la pobreza y la desigualdad

Mejorar las condiciones de vida de la población ha sido uno de los objetivos primarios del Gobierno del Cambio y en interés de lograrlo se han puesto en marcha programas como: Supérate, Solidaridad, Vivienda Feliz, Mi Vivienda, Seguro Senasa, entre otros. No solo se ha duplicado el número de recipiente sino que se ha multiplicado el valor de los servicios que se otorgan a ciudadanos de bajo ingresos.

“El Estado no descansará hasta haber erradicado la pobreza tradicional y extrema”

· Mejoramiento de la oferta turística

Este es el logro más conocido y el que nos ha puesto en el mapa mundial. Mas de 10 millones de personas nos visitaron en el 2023 y actualmente somos el destino turístico #2 de América Latina. La ofensiva del Gobierno en ese orden, ha sido bien valorada en todo el mundo. A corto plazo, podemos constituirnos en un importante punto de visita de cruceros en el Caribe.

“Nuestra aspiración a mediano plazo es recibir 2 turistas por cada habitante nacional”

· La educación

Esta es la apuesta mayor del Gobierno del Cambio y la razón por la que el Presidente dedica todo el esfuerzo que el 4% del PIB -como dice la ley- puede aportar a los planes educacionales, desde los niveles primarios hasta los universitarios, incluido el Infotec y la formación extracurricular en el extranjero, con el otorgamiento de becas de estudios especializados.

· Reorientación del gasto público

La eficiencia en el manejo de los recursos es lo que permite la inversión en las obras de infraestructura. Miles de kilómetros de autopistas, carreteras regulares, caminos vecinales y calles, han sido construidas y reparadas; sobre 6,000 apartamentos ya se han entregado a igual número de familias; decenas de acueductos y plantas de procesamiento de agua; cientos de cañadas urbanas han sido saneadas y decenas de puentes y pasos a desnivel se han levantado en solo tres años de gestión del Gobierno del Cambio.

· Extensión del tren, teleférico y monorriel

Santo Domingo y Santiago son las dos ciudades mas beneficiadas de estos cuatro años de gobierno, porque se les ha revolucionado el tránsito interno y mejorado la interconexión con otras ciudades, construyéndose sobre 10 vías de circunvalación; y desde luego, la calidad de vida de sus habitantes ha mejorado sustancialmente con los proyectos del tren subterráneo, los teleféricos y los monorriel.

Esta simple reseña es una muestra reducida de las acciones de gobierno que deben ser difundidas por los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para explicarle a los constituyentes la necesidad de votar el 19 de mayo por el presidente que encarna el Cambio Positivo en República Dominicana.

