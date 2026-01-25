¿Qué aplasta al gobierno del PRM? (OPINION)

EL AUTOR es político. Reside en Raleigh, Estados Unidos.

Al abrir los diferentes diarios para ver las informaciones del día 20 de enero del 2026, nos sorprendió una carta pública de la dirección del Partido Revolucionario Moderno donde se desvincula del uso de fondos ilícitos en beneficio de este partido; tratando de menguar los daños políticos que les ha infringido el caso SENASA y las declaraciones de su protagonista, Santiago Hazim.

En el primer párrafo de esta comunicación se expresa lo siguiente: “El PRM rechaza de manera enérgica y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestras campañas con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.” La verdad es que a los dominicanos se nos ha arrebatado la capacidad de asombro.

Asumir que el pueblo dominicano es imbécil, es un grave error político. El olvido selectivo e inmediato del fango reciente, aún mojado, hace a los dirigentes principales del PRM, más tontos que a los que quieren engañar.

El dinero ilícito

Si bien los fondos de SENASA fueron sustraídos, dice Santiago Hazim, para la campaña del PRM, son fondos ilícitos, no menos ilícitos, los millones de pesos y dólares usados en la campaña del 2020 provenientes del narcotráfico. El diputado Miguel Gutiérrez condenado por tráfico internacional de drogas, fue el eje sustentador de 5 provincias del Cibao en esa campaña.

Y todo el dinero usado por Gutiérrez y sus compinches es dinero ilícito; pero, además, no son legales los millones aportados por Miky López, quien ha confesado en entrevistas televisadas que aportó más de $ 50 millones a la campaña del presidente Luis Abinader; y no olvidemos que su esposa, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, fue condenada por lavado de activos.

El alarido de Malkum

En un artículo de opinión del diario digital Almomento.net, el dirigente del PRM y ex gobernador del Banco Central de la República José Lois Malkum, lanza un grito colérico de guerra: el título de su artículo es todo un poema de onda desesperación, cuando arenga a su partido: “Al PRM: no se dejen aplastar, contraataquen”.

Sin entrar en consideraciones de los criterios que el Sr. Malkum expone en su escrito, donde habla de supuestas campañas de difamación al pulcro gobierno del Lic. Luis Abinader, el título de este artículo deja desnuda la sensación derrotista que prima en los linderos del partido de gobierno: «no se dejen aplastar, contraataquen”.

¿Quiénes aplastan al PRM?

Bueno, que sepamos, cuando las autoridades judiciales norteamericanas, demandan en extradición a dirigentes y funcionarios del gobierno de Luis Abinader que la presión con esas demandas no la hacen los partidos de oposición, ni las iglesias, ni los campesinos dominicanos; quien presiona es la justicia de un país extranjero, donde los dirigentes del gobierno actuaron como delincuentes.

Las 12 extradiciones de dirigentes y funcionarios del PRM son un tramo del muro de la vergüenza mancillada de ese partido; la otra parte de ese muro de lamentaciones, son los doscientos expedientes de corrupción que, en momentos de lucidez y desapasionamiento, denunció doña Milagros Ortiz Bosch.

Sin la menor duda, el caso SENASA, el del 13 de la Lotería, el caso de INTRANS, el sin fin de alquileres para oficinas públicas sobrevaluados; los préstamos multimillonarios a dirigentes y funcionarios del Estado, utilizando los fondos del Banco Agrícola… y por ahí María se va, eso es lo que aplasta al PRM.

Además del largo listado de actos de corrupción y dispendio, el pueblo dominicano tiene ojos en la cara para ver de primera mano la ineficacia de 5 años de gobierno que le han condenado a una degradación en sus niveles de vida, comenzando por las áreas alimenticia, las medicinas y la educación.

¿Qué nos espera en el futuro inmediato?

A más de 2 años para finalizar el gobierno del PRM y Luis Abinader, sus dirigentes están contagiados de la frustración de las grandes mayorías de nuestro pueblo; se sienten acorralados por la incapacidad, y desde ahora preconizan una derrota aterradora para su parcela política.

Serán dos largos años de desenfreno e ineficacia en la administración pública con Luis Abinader, por un lado, tratando de dejar una huella, un legado de su paso por el Estado, y por otro lado los dirigentes del PRM, tratando de retener el poder con los recursos del mismo Estado.

Pero, no podíamos esperar más de un gobierno que nació con el pecado original de la delincuencia y la ilegalidad de los recursos del narcotráfico; 12 extradiciones y varias condenas de dirigentes y funcionarios de un solo partido, el PRM, no nos permiten mentir.

jpm-am