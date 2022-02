Putin, la reencarnación de Hitler: ese nuevo eslabón, tarde o temprano, le saldrá caro….

El autor es político y profesor de historia. Reside en Santo Domingo

Llegué a pensar, en mi exiguo dominio de la geopolítica, que lo de Putin era una estrategia disuasiva; pero no. Ya movió su frontera y amenaza por más.

Lógicamente, esa estrategia encaja bien en la tradición zarista e imperialista-comunista de la ex Unión Soviética; y Putin, aunque no comunista, si un engendro político-cultural de esa tradición y espejo del fascismo en su más atrevido exponente: Adolf Hitler.

Y si algo queda confirmado, con la invasión rusa a Ucrania, es la decadencia fulminante de la otrora hegemonía global USA-OTAN que Putin ha desafiado impunemente, al menos a corto plazo; y quizás, se podría especular -dado el grito del presidente Zelenski “…me han dejado solo…”-, a largo plazo, también. Algo insólito y que nos pone a yuxtaponer el escenario actual con una Hillary Clinton -aunque no santo de mi devoción- al frente de la diplomacia estadounidense. Supongo que, Putin, se lo hubiese pensado un poquito más, pues Hillary lo tenía en punto de mira.

He leído últimamente, con suma atención, múltiples análisis de expertos y estudiosos sobre el fenómeno y la nueva perspectiva que Putin ha configurado bajo justificaciones -históricas-nacionalistas- que su avance hacia Kiev -más su llamado a golpe de Estado- lo delata (recuperar lo perdido y proyectar el ensayo o caricatura-terror de Hitler); y en mayoría, se explayan en génesis históricas-geográficas que no siempre pueden explicar, del todo, una acción geopolítica-bélica para retrotraer una “realidad histórica-lingüística” u geográfica que ya no existe. Partir de semejante presupuesto histórico-geográfico-cultural, para el caso y su pretensión última (expansión), es, de alguna forma, una justificación en tanto se obvia una decadencia múltiple: USA-OTAN-Rusia. Y la acción de Putin, aunque amparada en cierta amenaza -“zona de influencia”-, es querer escapar a ese cortejo fúnebre.

No obstante, y a pesar de lo inexplicable -USA-OTAN-, creemos que, de todas formas, además de estarse levantado, con la acción de Putin, el acta de defunción de la otrora hegemonía global de Occidente-USA, la misma lleva implícito, a mediano o largo plazo, la de Putin, pues, quiérase que o no, es parte del cortejo fúnebre del que ha pospuesto, con su invasión a Ucrania, su destino.

Por último, Putin se plantea ante el mundo, y aquí su gran error histórico-estratégico, como la reencarnación de Hitler, y eso aunque China, por conveniencia y geo-simetría, momentáneamente, lo obvie, no es verdad que, para sus fines prácticos-comerciales, no haya tomado nota, pues esa salida bélica también la pudieron accionar ellos sobre Taiwán, y mejor han apostado, hasta ahora, por la disuasión y la guerra geopolítica-comercial guardándose lo ideológico para consumo interno y lo bélico para autodefensa o último recurso, pues su emergencia e inminente hegemonía es una apuesta a la expansión comercial, tecnológica y financiera. Otra vía o modalidad imperial mas a tono con la postmodernidad que vivimos y que Putin no sabe -en su delirio-dictadura- como competir sin apelar al lenguaje de la guerra que, parece ser, su más avanzado recurso.

Por supuesto, si Occidente-USA no iban a responder, en el mismo lenguaje de Putin, debieron evitarle a Ucrania la sangría y el sufrimiento que hoy vive ese pueblo. Desde esa perspectiva real, se debió evitar la invasión rusa. Pero no por ello, queda absuelto Putin. Pues, ese nuevo eslabón, tarde o temprano, le saldrá caro….

jpm-am

