Putin alaba «esfuerzos sinceros» Trump finalizar guerra Ucrania

Vladimir Putin

MOSCU 14 Ago.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que Estados Unidos está haciendo «esfuerzos sinceros y enérgicos» para poner fin al conflicto ucraniano de cara a la reunión programada este viernes en el estado de Alaska, en la que ambos mandatarios tienen previsto acercar posturas para intentar lograr un acuerdo de paz.

Putin, que se ha reunido este jueves con altos cargos para preparar el encuentro con Trump, ha resaltado que estos esfuerzos por parte de Washington tienen como objetivo «crear condiciones a largo plazo» para establecer la paz entre ambos países, en Europa y también el mundo en su conjunto.

El mandatario ruso también ha abierto la puerta a que Moscú y Washington puedan alcanzar un acuerdo sobre armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz sobre Ucrania, según ha recogido la agencia de noticias estatal TASS.

La reunión entre Putin y Trump tendrá lugar este viernes en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, la mayor ciudad de Alaska, y arrancará a las 11.30 (21.30 horas en la España peninsular) con un cara a cara entre los dos presidentes al que seguirá un encuentro entra ambas delegaciones.

