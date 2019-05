Puntacana Resort & Club premiado como Mejor Resort de Golf en República Dominicana 2019

BAVARO.- Puntacana Resort & Club ha sido elegido como el Mejor Resort de Golf en República Dominicana 2019, premio otorgado por los editores de la revista Golf Digest que publica Condé Nast, uno de los grupos editoriales más importantes del mundo.

Los ganadores de Golf Digest’s Best Resorts en la categoría de Editors’ Choice (Elección de los Editores) son aquellos que la publicación recomendaría a cualquier golfista. Los resorts nombrados como Golf Digest Editors’ Choice poseen instalaciones de primera clase que, ante todo, cuentan con una oferta ejemplar de campos de golf únicos y de calidad. Los alojamientos también deben tener amenidades que lo destaquen entre el resto de la industria.

“El golf siempre ha sido una parte importante de mi visión para Puntacana Resort & Club, y estamos extremadamente orgullosos de nuestras campos de clase mundial”, expresó el presidente & CEO de Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

“Nos sentimos honrados de recibir esta distinción de Golf Digest, la cual valida nuestro arduo trabajo, pasión y deseo de ofrecer a nuestros propietarios y huéspedes una experiencia de golf superior”.

Puntacana Resort & Club cuenta con 45 hoyos de golf de campeonato mundial, entre Corales, diseñado por Tom Fazio, y La Cana, diseñado por P.B Dye, incluyendo 6 hoyos frente al mar y 14 hoyos con vista al mar. Desde el 2018, el campo de golf de Corales es sede del único PGA TOUR en el Caribe, celebrando el Corales Puntacana Resort & Club Championship, ahora en su segundo año.

Acerca de Puntacana Resort & Club

Puntacana Resort & Club es hogar de la mejor experiencia de playa y golf del Caribe y es de fácil acceso a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El complejo cuenta con los hoteles Tortuga Bay, The Westin Puntacana Resort & Club y el Four Points by Sheraton Puntacana Village; el Six Senses Spa, el Centro de Tenis Oscar de la Renta, la Fundación Grupo Puntacana, siete comunidades residenciales (Corales, Hacienda, Hacienda del Mar, Marina, Arrecife, Playa Serena and Tortuga); 14 bares y restaurantes, centro comercial y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

La sobria elegancia, la privacidad y un servicio personalizado sin igual, caracterizan a Puntacana Resort & Club, haciéndolo uno de los destinos favoritos entre los líderes internacionales y personalidades de renombre.