Pulga partidaria antes de las elecciones del 2028 (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Quien escribe fue uno de los que impulsaron a nivel nacional el pedimento de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 156 y 157 de la ley 20-23 por parte del Tribunal Constitucional, reglas legales que limitaban irrazonablemente las candidaturas independientes.

De hecho, el 13 de junio, por este mismo medio digital, pronosticamos lo que iba a suceder con la acción directa de inconstitucionalidad depositada por el ciudadano Alberto Fiallo.

Y en efecto, el TC falló favorablemente. Ambos artículos fueron declarados inconstitucionales, y fueron expulsados del ordenamiento jurídico nacional, para que el Congreso Nacional, atendiendo a la exoltación del TC, redacte dos nuevos artículos en la ley.

Como no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga algo bueno, los partidos políticos que actualmente cuentan con gente electa en cargos de elección popular, y que han sido señaladas en actividades reñidas con la ley, tratarán de purgarse (desparasitarse) antes de las elecciones del 2028, dejando fuera de su boleta a todo el que esté alta o medianamente cuestionado.

Y como mucha de esa gente cuestionada no puede vivir sin la protección (impunidad estatal) que otorgan algunos cargos públicos, aprovechando la realidad de las candidaturas independientes, y como poseen recursos económicos muy por encima del promedio de la gente, crearán una agrupación social, cívica o ciudadana al vapor, recogerán las firmas que ordena la ley, y participarán como candidatos independientes.

Ese, junto a la inevitable pérdida de votos que sufrirán los partidos como causa de esa previsible escisión, es uno de los daños residuales que traerán las candidaturas independientes.

Quiere decir, que una parte del clientelismo partidario se mudará hacia algunas de esas candidaturas independientes, lo cual redundará en un menoscabo de la base clientelar de los partidos, y hasta en un encarecimiento aún mayor del costo de la campaña, pues al no contar ya con el respaldo económico del partido, tendrán que emplear más recursos para la compra de los votos de la misma base electoral, gente que entonces terminará beneficiándose de unos y de los otros.

jpm-am