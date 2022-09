PUERTO RICO: LF aboga por una transformación educativa en la RD

Leonel Fernández en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que no existe una relación entre la cantidad de dinero destinado para educación y la calidad de la misma en la República Dominicana.

Opinó que se deben implementar políticas que permitan resolver el problema de compresión de lectura en la niñez dominicana.

«Tenemos un gravísimo problema ahora, hemos descubierto que el 62% de los niños, de hasta diez años de edad, los que se han beneficiado del 4% del PIB para educación, esos niños no comprenden lo que leen. Cuando tenemos una nueva generación que no es capaz de entender lo que lee, tenemos serios problemas hacia el futuro», explicó Fernández, en un acto con la diáspora dominicana.

Dijo que es urgente que en el país haya una transformación del sistema educativo.

«La educación dominicana tiene que ser transformada, no es sólo un tema de dinero, lo demostramos. Cuatro por ciento o cinco, lo que usted quiera, la educación es un tema más complejo que el dinero. No hay una correlación directa entre la cantidad del dinero que se pone y la calidad del desempeño escolar, no es verdad», señaló.

PIDE TOMAR DE REFERENCIA A PUERTO RICO

Consideró importante tomar referentes de algunos centros especializados en la isla de Puerto Rico, desde donde se pueden tomar y aplicar experiencias para centros de características similares, sobre todo en temas de matemáticas y ciencias.

Respecto a la comunidad dominicana que reside aquí, enfatizó la relevancia electoral de esta población dominicana, quienes son decisivos para las grandes decisiones que se deben tomar para seguir fortaleciendo la democracia en la República Dominicana.

JURAMENTADOS

Acompañado del presidente de la circunscripción no. 2 de la Fuerza del Pueblo, Levis Suriel, el Presidente de la Fuerza del Pueblo tomó juramento a nuevos miembros de este partido, entre ellos el abogado Álvaro Núñez, quien será el presidente de la entidad en Puerto Rico; el empresario Daniel Gómez, presidente de San Juan, y Natalie Jiménez, presidenta de la Juventud.

También hizo lo mismo con personas provenientes de otras organizaciones, entre ellas Héctor Anderson, director de informática del PRM; Luis Hidalgo, excandidato a diputado del PRM; Clara Estrella, excandidata a diputada de ultramar por Alianza País; Luis Guzmán Calcaño del PRM; Luis Manuel Andújar del partido de gobierno y los expeledeítas Rafael Pumarol, Pantaleona Guerrero, Manuel Uribe, el expresidente de Comité Intermedio, y Luis Eduardo López, entre otros.

of-am-sp