PUERTO RICO: Causa pesar muerte Héctor Ferrer Ríos

SAN JUAN, Puerto Rico.- Los dominicanos en Puerto Rico están insertados desde hace años en las diferentes colectividades políticas de la isla y ante el deceso del licenciado Héctor Ferrer Ríos, exrepresentante y ex presidente del Partido Popular Democrática PPP, quien murió a causa de un cáncer de esófago que padecía desde el 2015, ellos manifestaron su sentir ante la partida de su compañero de partido, el cual definieron como un amigo de la comunidad dominicana residentes en borinquen.

Tal es el caso que en el 2014, el recién fenecido siendo apoderado del conjunto Cangrejeros de Santurce, de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, celebró en el estadio Hiram Birthon, una Noche Dominicana y reconoció a Juan Marichal, primer Salón de la Fama quisqueyano por su trayectoria y aportes al béisbol.

Aquí las expresiones de los asambleístas dominicanos y otros quisqueyanos dolidos con la sorpresiva de Ferrer Ríos.

La asambleista municipal dominicana Claribel Martínez Marmolejos, a quien le unió una gran amistad con el licenciado Héctor Ferrer, indicó lo siguiente.

“La muerte de Héctor Ferrer me entristece mucho pues siempre en sus aspiraciones para alcalde de San Juan tuvo buenos proyectos para con la comunidad dominicana en Puerto Rico y todas las comunidades inmigrantes en la isla, a mí particularmente me ofreció el honor de nombrarme delegada presidencial para el precinto 1, donde aprendí a reorganizar el trabajo en ese precinto, me abrió otras puertas, otros espacios, él confío en mí y le agradezco la oportunidad, tenía ideas muy humanas, era muy honesto y defendía siempre en lo que él creía era lo mejor para su pueblo, lamento su partida física “, apuntó.

” Hoy en la continuación de la sección ordinaria de la legislatura municipal, se les rindió un homenaje póstumo con una resolución tripartista (todos a favor) y en donde se les ofreció nuestra solidaridad para con su familia, Dios tenía otra decisión, llevarlo a su lado, él tiene la última palabra y así ha sucedido. QDEP Héctor Ferrer y mucha fortaleza para su amada familia”.