PUERTO PLATA: Protestan por apagones; muere hombre en accidente

PUERTO PLATA.- En repudio a los apagones, varias protestas violentas se han registrado en diversas comunidades de esta jurisdicción, ya que los fastidiosos y prolongados cortes en el fluido eléctrico, provocan que la población puertoplateña reaccione de forma airada.

Desde tempranas horas de la tarde del jueves, moradores en el distrito municipal de Maimón, prendieron neumáticos y lanzaron escombros a la autopista en una actitud de rebeldía por los kilométricos apagones que allí se registran.

La protesta contra los apagones en Maimón que interrumpió momentáneamente el tránsito por ese perímetro, se debió a que desde la semana pasada el servicio energético se ha desplomado, situación que mantiene en jaque a esa población turística.

Mientras que la falta de energía eléctrica generó una candente protesta en el sector Playa Oeste, donde lo moradores en dicho sector iracundos por los apagones incendiaron neumáticos y escombros en la denominada “Esquina Caliente”.

“No estoy de acuerdo las protestas violentas por los daños que causa a la población, pero no es posible detener a un grupo de personas quienes sueño no pueden dormir por el sofocante calor y no reciben un mensaje positivo por parte de las autoridades”, sostuvo Endry González, quien reside en el lugar.

Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Nacional pero dichos agentes fueron recibidos con “una lluvia de piedras y botellas” cuando trataron que quitar de la vía una barricada de gomas prendidas de donde emanaba una columna de humo toxico que dificultaba la respiración.

Casi media hora después, llegaron dos brigadas al servicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) cuyos técnicos explicaron que la suspensión de la energía se debió a que se disparó un “Cut-Out” y dejó esa zona de Puerto Plata sin el servicio eléctrico.

Muere hombre en accidente

Un empleado privado de 37 años de edad perdió la vida anoche en la carretera turística Gregorio Luperón cuando la motocicleta que conducía impactó contra el doble remolque de un camión propiedad de una empresa de bebida gaseosa.

El fallecido respondía al nombre de Tadeo Gómez Salazar quien residía en el sector del Padre Granero de esta ciudad, quien debido al fuerte impacto del choque resultó con golpes y traumas en la cabeza y otras partes de su cuerpo que le causaron la muerte instantáneamente.

Dicho accidente acaecido en la rotonda ubicada frente al estadio de béisbol José Briceño, tuvo lugar cuando Gómez Salazar, chocó su motocicleta marca X-1000 de color negro contra el tráiler de una patana placa L011759 de la compañía Bepensa Dominicana.

