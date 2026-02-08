PUERO PLATA: Abinader inaugura dos polideportivos

Inauguración de una de las obras.

PUERTO PLATA.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo dos polideportivos techados, construidos con una inversión superior a RD 76 millones.

Se trata de los clubes Gustavo Behall y Gregorio Luperón. Fueron ejecutadas por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, resaltó que la inversión realizada por el mandatario representa una revolución en materia de deportes en la Novia del Atlántico y refleja su visión de apoyo a la juventud.

Cruz indicó que fue con la llegada del presidente Abinader que se decidió construir siete instalaciones, con una inversión superior a RD 300 millones, para hacer realidad los sueños de los deportistas de Puerto Plata e impulsar el desarrollo deportivo en la provincia.

“La verdad es que el presidente Luis Abinader, cuando le hablan de deportes y la juventud, tira la puerta por la ventana, porque en la capital, para darle una sola cifra de estadística, en la capital se están invirtiendo unos RD 300 millones en la construcción de polideportivo, y en Puerto Plata se invierte la misma cantidad para beneficio de los residentes en la Novia del Atlántico”, enfatizó el ministro.

Dijo que las instalaciones beneficiarán a residentes de la demarcación que en lo adelante contarán con infraestructuras que responden a los requerimientos para la realización de competiciones deportivas y otras actividades comunitarias.

También hablaron representantes de los clubes beneficiados y la gobernadora Claritza Rochtte, quienes destacaron la importancia de las instalaciones.

LAS OBRAS

Ambas obras constan de techado en estructura metálica, gradas con asientos, oficinas con baños, vestidores con baños para los atletas, colocación de tabloncillo de madera de maple con certificación FIBA en el área de juego, dos tableros FIBA, pizarra digital, reloj e instalación eléctrica general.

En los actos participaron los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Turismo, David Collado; la senadora Ginette Bournigal; el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; los alcaldes de Puerto Plata, Diógenes Roque García, y de Luperón, Román Israel Brito, entre otras personalidades.

