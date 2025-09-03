Puello Herrera concluye período comisionado beisbol del Caribe

Juan Francisco Puello Herrera

SANTO DOMINGO.- La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que el comisionado Juan Francisco Puello Herrera concluirá su gestión el 13 de julio de 2027, al cumplirse 34 años de servicio al frente de la institución.

La información fue dispuesta por la asamblea de presidentes.

Un comunicado de la entidad expresa que, al finalizar dicho período, no se haya completado la elección, se aplicará la normativa vigente —establecida en el artículo 27 de los estatutos y en la séptima resolución de la asamblea del 13 de julio de 2023—, que prevé un mecanismo destinado a garantizar la continuidad institucional.

La CBPC reafirma su compromiso con la estabilidad, el desarrollo regional y la proyección internacional del béisbol caribeño.

of-am