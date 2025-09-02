Protección Civil Haití digitaliza sus herramientas esenciales

Tal empeño de la DGPC lo desarrolló en colaboración con la empresa Global Support and Development para reforzar el Plan Nacional de Contingencia y el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

Puerto Príncipe, 2 sep.- La Dirección General de Protección Civil de Haití (DGPC) adelanta hoy un plan para digitalizar sus herramientas esenciales dirigidas a las emergencias.

La digitalización de estas herramientas forma parte del fortalecimiento de las capacidades nacionales en la recopilación, análisis y gestión de información en situaciones de emergencia, precisó el diario digital Le Facteur Haiti.

Parte de la formación fue en Bahamas y estaba destinada a dominar el uso de estas herramientas digitales, en particular a través de KoboToolbox y el software de análisis y visualización de datos.

Los ejecutivos que recibieron esta preparación ahora están replicando la capacitación a nivel nacional para la actual temporada de huracanes.

La DGPC espera, como resultados, una mayor facilidad en el proceso de recolección, así como una reducción significativa en el tiempo necesario responder de forma rápida y efectiva a las situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales.

of-am