Promipyme amplía su cartera de crédito 30.6 por ciento en RD

Promipyme reportó que su crecimiento no estuvo basado únicamente en volumen, sino en una mejora sostenida de la calidad de los activos.

Santo Domingo, 11 feb.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en Dominicana cerró el período 2024-2025 con una expansión de su cartera de crédito del 30.6 por ciento, se informó hoy aquí.

De acuerdo con un informe institucional, la empresa alcanzó un saldo histórico de 11 mil 248 millones de pesos (unos 175 millones de dólares), en un contexto marcado por políticas monetarias restrictivas y encarecimiento del financiamiento privado, explicó.

En total canalizó 14 mil 874 millones de pesos (232 millones de dólares) en financiamiento directo a micro y pequeñas empresas durante los últimos dos años, posicionándose como la cuarta mayor institución de microcrédito del país.

Explicó que este desempeño se produjo en un entorno en el que la banca comercial ajustó al alza sus tasas de interés y endureció condiciones de crédito, lo que convirtió al financiamiento público en un factor clave para sostener la actividad económica de las mipymes.

Según el documento, más de dos tercios del crecimiento de la cartera se logró de forma orgánica, mediante la rotación de fondos propios, antes de recibir una capitalización extraordinaria del Poder Ejecutivo.

La cartera en riesgo a más de 30 días se redujo desde 16.3 por ciento a finales de 2023 hasta niveles cercanos al 10 por ciento al cierre de 2025.

El informe atribuye estos resultados a una reingeniería integral de la gestión financiera, de riesgos y de procesos internos, incluyendo el uso de modelos de analítica avanzada para la evaluación crediticia, la exigencia de pagarés notariales para grandes exposiciones y una mayor utilización de garantías reales.

Uno de los ejes centrales de la estrategia fue la priorización del crédito a mujeres empresarias, que hoy representan el 64 por ciento de los clientes y más de la mitad de los desembolsos.

El documento señala que este segmento presenta una morosidad significativamente menor, lo que contribuye a estabilizar el balance institucional.

Desde una perspectiva territorial, Promipyme destacó una redistribución deliberada del crédito hacia provincias y regiones con baja cobertura bancaria.

Zonas como Pedernales, El Seibo y Monte Plata concentran una participación en la cartera superior a su peso en el sistema financiero nacional, en lo que la institución define como una estrategia de corrección de fallas de mercado.

El informe también subraya mejoras en eficiencia administrativa y control interno.

En el plano macroeconómico, Promipyme sostuvo que el microcrédito público tiene un impacto directo y medible sobre la actividad económica.

