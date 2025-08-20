Prohibición EEUU de vuelos en Haití vigente hasta septiembre

Puerto Príncipe, 18 ago (Prensa Latina) La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos reiteró hoy que la prohibición de vuelos desde y hacia Haití sigue vigente hasta el 8 de septiembre del año en curso.

El motivo es el mismo que generó esa decisión en noviembre de 2024, la violencia de las pandillas que controlan el 90 por ciento de esta capital, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, precisó el diario Haití Libre.

Recuerdan los medios que el historial de los pandilleros se hizo más notorio cuando abrieron fuego contra una aeronave en plena maniobra de aterrizaje de la compañía estadounidense Spirit Airlines, la cual fue a parar a la República Dominicana con una azafata herida.

A raíz del atentado, fue realizada una inspección a las naves que vuelan a Puerto Príncipe, y fue cuando se descubrió que ya los bandidos habían agujereado un aparato de la línea Jet Blue y otro de la American Airlines.

arc/joe