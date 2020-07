Prohiben el consumo en interior de los restaurantes de Miami-Dade

MIAMI.- Si la reapertura de los restaurantes en Miami-Dade fue un desafío y trajo pérdidas, la nueva orden que prohíbe el consumo dentro de estos establecimientos y que entró en vigor el 8 de julio, representa otro golpe al ya afectado bolsillo de estos negocios.

Aquellos restaurantes que tienen terrazas cuentan con la posibilidad de ofrecer servicio en esos espacios, mas no dentro de los locales. En el caso de Pandoree Café, en Miami, aunque cuentan con una terraza, la nueva medida preocupa al equipo del local.

Ezequiel Martín Momo, encargado del lugar, señaló que el anterior cierre “fue muy difícil, porque tuvimos que hacer promociones y demás para que la gente volviera a salir. Tuvimos que bajar un poquito los precios, cambiar el menú, el color del local, la música, para llamar la atención y arrancar nuevamente”.

Además, llegaron a extender el horario hasta las 11 de la noche con la esperanza de que llegaran más personas hacia el final de la tarde. Pero “estábamos todo el día abiertos y teníamos muy poquita gente. La gente tenía miedo a salir, no sabían si sentarse dentro o afuera, porque en Miami hace mucho calor. Sin embargo, poco a poco se fue levantando y mejoró muchísimo”.

“Ahora, volver atrás nuevamente es terrible para nosotros. Estamos viendo cómo abrimos”, dijo, visiblemente preocupado, pues “de las seis personas que tenemos trabajando, solamente va a trabajar una. Es decir, cinco personas quedan sin trabajo, y el dueño se va a hacer cargo de uno de los puestos”.

Lamentablemente esas medidas extremas se imponen en medio de una crisis económica que asfixia a pequeños negocios, “porque no podemos, porque en la primera cuarentena estábamos abiertos siete horas y vendíamos 100, 120 dólares por día. Tenemos un negocio que es bastante amplio, con parking, entonces tenemos una renta alta, luz, y no hay beneficios, no hay ayuda, es muy poco lo que se nos brinda, como para sostener un negocio y sostener a todos sus empleados”. (Diario las Américas)

