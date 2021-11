Programa «Con Cierto Sentido» a través de la Estación 97.7 FM

Nestor Caro, Johanna Santana, Ivonne Beras y Carlos Almánzar.

SANTO DOMINGO.- El destacado empresario dominicano Nestor Caro, gerente general del GRUPO NCR, presentó el nuevo proyecto “Con Cierto Sentido», una propuesta multimedia que inició este lunes a través de un programa en vivo por la Estación 97.7 FM, del Grupo Listín, y redes sociales, de 8:00 a 10:00 de la noche.

El espacio contará, además, con el regreso a los medios de la presentadora Ivonne Beras, el polifacético comunicador Carlos Almánzar y la publicista Johanna Santana en la producción de línea.

La propuesta está elaborada para capturar una audiencia que ama conocer y disfrutar sobre los placeres de la vida, tales como el arte en todo su esplendor, sobre todo a través de la buena música, y su fusión con la alta gastronomía, los viajes memorables y diversas experiencias. Aquellos que disfrutan conversar y enriquecer su acervo cultural, por medio del buen compartir y el intercambio de ideas y pareceres.

Esta programación trae consigo segmentos interactivos con la audiencia, la presencia de reconocidas figuras en su segmento Protagonista, el cual propone un acercamiento más personal con cada invitado cada noche. Continente Invitado, para adentrarnos y acercarnos a la cultura en las diversas regiones del planeta y, por supuesto, la actualidad comentada con reconocidos colaboradores expertos en diversas ramas profesionales que estarán formando parte de la programación semanal, para tratar temas con base en la gastronomía, entretenimiento, organización, espiritualidad, finanzas entre otros.

“Con Cierto Sentido es, para mí, la materialización de un sueño y un compromiso con mi padre, el Dr. Néstor Caro, que siempre me inclinó a las artes y a la comunicación, ya que mantuvo por muchos años un espacio radial de corte cultural e informativo denominado ‘Panorama de América’, donde compartía la música de su preferencia, predominando los temas de las principales películas del momento. Nunca olvido el de ‘Los Cañones de Navarone’ y, si bien es cierto que lo que se hereda no se hurta, me siento satisfecho trillando este apasionante mundo de la comunicación”, expresó Caro.

El espacio lo comparte con Johanna Santana, Ivonne Beras y Carlos Almánzar.

of-am