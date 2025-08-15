Productores de plátanos de RD analizan necesidades del sector

Durante la reunión fue juramentada la nueva directiva de ADOPLATANO AZUA

LA VEGA, República Dominicana. – La Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (ADOPLATANO) sostuvo una reunión con más de 150 productores del producto para el análisis de las necesidades prioritarias del sector.

ADOPLATANO realizó este miércoles 13 una importante cita con sus representantes en La Vega, Hermanas Mirabal, Mao, Montecristi, Barahona y Azua, en el Club Nuestra Señora de La Altagracia.

Durante la jornada, en la comunidad de Las Yerbas, Distrito Municipal Juan Rodríguez, provincia La Vega, fue destacada la reciente reunión con el presidente Luis Abinader y funcionarios del Gobierno del sector agropecuario.

Con Abinader analizaron los puntos priorizados por los cosechadores y las acciones conjuntas para afianzar la producción y competitividad del plátano dominicano y su oferta a precio estable para los consumidores.

OPINIONES PLANTEADAS

En las opiniones planteadas por los asistentes predominaron temas relacionados, entre asuntos, con el pago a deudas pendientes por el Gobierno y el aporte de 35 millones para la comercialización de plátanos de INESPRE-ADOPLATANO.

También financiamiento de costo real actualizado por Bagrícola, comercialización, agroindustria y exportación platanera, disponibilidad de plantas in vitro, tecnificación, energía solar y mecanización de las fincas productoras.

NUEVA DIRECTIVA

Durante la reunión fue juramentada la nueva directiva de ADOPLATANO AZUA y anunciada la continuidad del recorrido nacional de la Asociación por Espaillat, Barahona, Hato Mayor y Valverde-Montecristi.

Con ese encuentro, la organización reafirmó su liderazgo en la defensa de los intereses del sector platanero con el impulso de políticas públicas y acciones concretas que garanticen un futuro sostenible para ese cultivo emblemático del país.

