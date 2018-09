Se complica panorama de Pablo Ross debido a nuevas acusaciones públicas

SANTO DOMINGO.- Fue aplazado para el próximo martes el conocimiento de la medida de coerción al comunicador y mercadólogo Pablo Ross, quien está acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional de abusar sexualmente de una hijastra. Su panorama, sin embargo, tiende a complicarse debido a que dos comunicadoras le han acusado este viernes de acoso sexual.

La audiencia fue aplazada a solicitud del Ministerio Público para someter a la menor a una entrevista bajo el sistema de Cámara Gesell (una habitación conformada por dos ambientes, separados por un vidrio de visión unilateral, dotada con equipos de grabación de audio y video, concebida por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell para evitar que la presencia de una persona extraña cause alteraciones en sus testimonios). Según la Fiscalía, Pablo supuestamente aprovechaba momentos en que la menor, que ahora tiene 16 años, estaba a solas con él en su casa para tocarla por todo el cuerpo y la sugestionaba diciendo que no podía decir nada a su madre. Además, le manifestaba que él tenía envidia del novio de ésta porque ella era algo que él (Ross) no podía tener. El Ministerio Público asegura que los hechos se realizaban desde cuando la muchacha tenía 12 años. Nuevas acusaciones Las nuevas acusaciones al comunicador fueron expuestas públicamente por las periodistas Milagros Beras y Carol Pérez.

Beras dijo que los hechos en su contra se produjeron cuando ella iniciaba su carrera de comunicadora social. “Yo no he sido violada por Pablo Ross pero he sido violentada, en mis inicios como comunicadora social cuando fui a CDN a tocar puertas para mi primer empleo yo tuve contacto con él, ahí me dieron trabajo en la radio los domingos, y me decía que fuera los sábados para que viera y aprenda”, contó.

Aseguró además que también una pasante llamada “Clarita”, le contaba sus experiencias de presunto acoso por parte de Ross, la cual optó por irse del medio de comunicación y no seguir ejerciendo la carrera.

“Me sacó del programa, pero el llevaba muchachitas, muchachas muy jóvenes que le quería dar el puesto para que participaran en el espacio, de manera que buscó la forma de sacarme.. Por alguna razón le dijo a doña Altagracia Salazar que yo no estaba calificada para estar en ese puesto.. Pablo me humilló de la peor manera posible, haciendo incluso alusiones a mi físico mencionando mis partes, lo voy a decir aquí porque creo que puede importar, a mí no me importan tus tetas, o tus piernas, a mi lo que me importa es….y por ahí siguió. Yo lloré mucho, eso fue violencia, yo lloré frente a él y se lo gozó ”, detalló.

Entrevistada en el programa “El Gobierno de la Mañana”, que se transmite por la Z101, manifestó que en otra ocasión Ross supuestamente la invitó a que lo acompañara a comprar unos discos a la Zona Colonial, pero que al darse cuenta de que ella iría en su propio vehículo, desistió de la idea.

Carol Pérez, de su lado, dijo que Ross la acosó durante una conversación de trabajo. En este sentido, la comunicadora publicó un video en las redes sociales en el cual señala: “Responsablemente publico este video y es mi verdad… me caracterizo por ser una comunicadora social honesta con lo que digo”.

“Siendo yo como soy una señora tan fuerte con mi carácter y mi personalidad, que todo el mundo me conoce , me quedé frizada”, agregó Pérez en el programa “Cada día con Jesús Nova”, que se transmite por Carivisión canal 26.

Confía en que todo saldrá bien

Ross declaró este viernes que está cooperando con la justicia que confía en que todo saldrá bien. “Estamos bien gracias a Jehová; esperamos que en los próximos días todas las aguas vuelvan a su lugar”, dijo.