PRM y FP en la mirilla (OPINION)

El autor es periodista y politólogo. Reside en Salcedo

POR RAFAEL SANTOS

Independientemente de los que digan las encuestas, la lucha por el máximo poder político del país (Presidencia de la República), será polarizada por los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP), o seas, entre el actual mandatario Luis Abinader y el expresidente, el doctor Leonel Fernández.

Quien o quienes entiendan lo contrario podrían no estar mirando con objetividad el desenvolvimiento del escenario político-electoral, en donde la fortaleza de uno y otro es más que evidente ante un Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por no mencionar al Revolucionario Dominicano (PRD), que cada día que pasa se le observa más alejado del propósito primario de toda entidad que busca manejar las cuestiones del Estado.

Si volteamos la mirada hasta las diversas figuras que dentro del escenario gravitan, podríamos llegar a la conclusión, que tanto Leonel como Luis son los que más fortalecidos lucen, y sobre todo con un tipo de discurso más discutido, tanto por los opinantes desde los medios de comunicación así como por las diversas redes sociales y grupos que en las esquinas de nuestros barrios y colmadones discuten o escriben el día a día sobre el tema en cuestión.

El Presidente, y aunque un sector de la oposición política trate de minimizarlo, luce puntero, muy puntero, a tal extremo que si este logra rearmar un frente afín a su partido, y además tener una favorable opinión pública en cuanto al manejo de ciertos temas, entre ellos seguridad ciudadana y otros, según nuestros cálculos el mandatario no presentará mayores contratiempo para dar la batalla, y si un chin de suerte lo acompaña, ser reelecto hasta el 2028.

Mientras por el otro lado, está el León de Villa Juana, con basta experiencia en manejos gubernamentales, un discurso que encanta, periodistas y medios a su favor, empresarios y sobre todo un partido que no le discute ni su sombra; son de los elementos, que al sumarle la articulación de otro frente y de paso torcer un poco el rencor del también ex presidente Danilo Medina para añadirlo a su causa, pues Fernández Reyna le daría la batalla a un PRM que es justo decirlo, no está jugando con mantenerse en el poder como tampoco la oposición para lograr su objetivo.

jpm-am