PRM: ¿versión dominicana de Poncio Pilato? (OPINION)

El autor es sociólogo. Reside en el municipio Santo Domingo Este

El Partido Revolucionario Dominicano (PRM), mediante dos declaraciones públicas (exposición de Paliza por TV, 25-11-2025, y comunicado oficial del partido, 20-1-2026) , manifestó su desvinculación de los 15 legisladores, directores de distritos municipales, regidores y funcionarios gubernamentales afiliados al PRM que fueron solicitados por justicia norteamericana con acusaciones de narcotraficantes y también de los diferentes escándalos por actos de supuesta corrupción de varios ex funcionarios del gobierno del PRM-Abinader.

Porque en esas publicaciones (también por silencio gubernamental y ausencia de sanciones disciplinarias por parte del PRM) los perremeistas expresaron únicamente “desvinculación y desconocimiento”; nos provocaron reflexionar a través de esta pregunta: ¿Es el PRM una versión dominicana de Poncio Pilato?

«Lavarse las manos como Poncio Pilato», gobernador romano, significa «desentenderse de un problema, rehuir la responsabilidad en un asunto, negándose a tomar partido ni a intervenir, a pesar de tener la autoridad para hacerlo. Simular inocencia como hizo Poncio Pilato al entregar a Jesús para ser crucificado”.

Con respecto a la citada exposición de Paliza, en nuestro artículo “¿Será el narcotráfico el Waterloo del PRM? Fechado 29-11-2025, formulamos estas preguntas:

“¿Por qué acusa a los anteriores gobiernos peledeistas de las responsabilidades para que en el PRM hayan tantos dirigentes vinculados al narcotráfico? ¿Por qué no se hizo una seria autocrítica ni pidió disculpas al pueblo?

“¿Por qué no identificó, responsablemente, a los otros narcotraficantes que llamó a entregarse? ¿Por qué no utiliza los diferentes mecanismos y recursos que, para estos fines, dispone su gobierno? ¿Esperará que la DEA y justicia norteamericanas sigan identificando a los narcotraficantes vinculados al PRM y su gobierno, para luego actuar?

“A propósito de los escandalosos casos de los diputados, directores, regidores y vocales que, con dinero proveniente del narcotráfico ganaron sus cargos, preguntamos: ¿Qué dice o hará la Junta Central Electoral? ¿Cuáles son las acciones del Ministerio Público “independiente”? ¿Por qué no se aplican las disposiciones que sobre esos casos disponen las leyes No. 155-17 contra el Lavado de Activos y la No. 340-22 sobre Extinción de Dominio?

“Es evidente que para lograr los triunfos electorales del PRM (2020 y 2024) hubo dinero ilícito, aportado por narcotraficantes que ya se han declarado culpables…”

También en nuestra publicación “Dinero ilícito en elecciones: ¿Qué hacen JCE,TSE y MP?”, del 21-12-2025, realizamos estos planteamientos:

“Varias leyes vigentes en nuestro país prohíben y por lo tanto contienen un régimen de consecuencias en diversas modalidades contra el uso de dinero ilícito o sucio en financiamiento de campañas de candidatos a cualquiera de los tres niveles. Es decir, es totalmente ilegítimo y sancionable utilizar dinero ilícito por partidos o candidatos presidenciales, legislativos o municipales.

“Nuestras leyes consideran dinero ilícito o sucio aquel que proviene directa o indirectamente del narcotráfico, de la corrupción administrativa y de lavado de activos…”

“Ahora, con el destape que estamos observando con la colosal y criminal desviación (robo vulgar) realizado por un conjunto de funcionarios y empresarios (auto-confesos con delaciones premiadas), que eran liderados por el director del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctor Santiago Hazim Albainy, que utilizaron miles de millones de pesos de esa institución, mediante planificadas mañoserias financieras.

“Para las elecciones del 2020 y la reelección del presidente Abinader en el 2024, Hazim era vicepresidente nacional del PRM y el jefe del Sector Externo de apoyo al PRM, a través del movimiento OLA. De acuerdo a confesiones de encartados en dicho expediente, el movimiento OLA aportó mucho dinero a la campaña del PRM (ilícito o sucio) proveniente del robo en SENASA.”

Entonces, porque Paliza y el comunicado del PRM se están desvinculando o auto declarando inocentes de usar dinero sucio en campañas electorales del PRM es suficiente ¿y colorin, colorao, cuentos acaba’os?

Es decir, para JCE, TSE y MP-“independiente” todo está claro, no es necesario investigar y mucho menos judicializar esos casos, porque para esas tres instituciones es buena, válida y “meritoria” la actuación del PRM, como versión dominicana, porque les bastó con ”lavarse las manos como Poncio Pilato” para ser declarados ¡inocentes de usar dinero ilícito y sucio en sus campañas electorales de 2020 y 2024!

¡Bien, muy bien! ¡Déjenlo de ese tamaño! El pueblo, a través de los partidos políticos de oposición, de organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y la mayoría de la clase media urbana, está tomando notas y (en el 2028) ¡de seguro, pasará sus facturas!

jpm-am