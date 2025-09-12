PRM escoge a Vilma Morillo sustituta Agustín Burgos en CD

Vilma Morillo de Pérez.

SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogió a Vilma Morillo de Pérez como sustituta de Agustín Burgos en la Cámara de Diputados, informó Sigmund Freund.

El delegado oficialista ante la Junta Central Electoral dijo que la terna para ocupar la curul correspondiente a la circunscripción 1 de La Vega será presentada al hemiciclo en la próxima sesión.

Morillo de Pérez ya había aspirado a una diputación en los comicios pasados por dicha provincia, sin lograr los votos necesarios.

La elección se produce después de más de cuatro meses de espera.

De acuerdo con la Constitución, Las cámaras legislativas deben elegir al sustituto a partir de una terna enviada por el partido, dentro de los treinta días posteriores a la renuncia del diputado o senador.

En caso de que el partido no cumpla, corresponde al hemiciclo realizar la designación.

an/am