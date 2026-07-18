PRM decidirá próxima semana presidente Senado; 5 aspirantes

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SANTO DOMINGO.-El presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, confirmó que la Dirección Ejecutiva decidirá la próxima semana quién ocupará la presidencia del Senado.

Señaló que la decisión recaerá exclusivamente en el máximo organismo ejecutivo del PRM, que se reunirá en los próximos días para definir una de las posiciones de mayor peso político en el Congreso Nacional.

«Eso es una prerrogativa de la Dirección Ejecutiva del partido… cualquier opinión mía personal pudiera comprometer a un órgano cuya deliberación es colectiva», expresó.

LOS ASPIRANTES AL PUESTO

Al ser preguntado por periodistas sobre una eventual escogencia de Alexis Victoria Yeb, destacó ampliamente la trayectoria del legislador por María Trinidad Sánchez.

Por lo menos cinco senadores del PRM aspiran a ser Presidente de la Cámara Alta, entre ellos su actual presidente Ricardo de los Santos, la senadora por puerto Plata, Ginette Bournigal, el senador por Maria Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, y el senador por Peravia, Julio Fulcar.

an/am