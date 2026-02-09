PRM celebrará 11.º aniversario en las 8 provincias Cibao Norte

José Ignacio Paliza

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, encabezó un encuentro con representantes de las ocho provincias que conforman el Cibao Norte, con el objetivo de coordinar los detalles del acto de celebración del 11.º aniversario de fundación del partido de Gobierno.

Durante la reunión, Paliza aprovechó para revisar los trabajos de organización y cohesión de las estructuras provinciales, municipales y distritales, reafirmando el compromiso del PRM con el fortalecimiento institucional y con un proyecto político que surge del pueblo y trabaja de manera firme por el bienestar social y colectivo de la República Dominicana.

El presidente del PRM destacó que, gracias a los avances logrados mediante el programa de verificación y afiliación, la organización cuenta hoy con un padrón digital sólido y libre de duplicidades.

En ese sentido, motivó a la dirigencia a continuar fortaleciendo este proceso y a prepararse para celebrar, junto al presidente Luis Abinader, el próximo domingo 15 en la Gran Arena a las 9:00 de la mañana, lo que definió como una verdadera fiesta de la democracia que representa la fundación del partido.

Paliza sostuvo que el PRM se mantiene en una posición privilegiada en la simpatía del electorado, mientras la oposición atraviesa un momento complejo, razón por la cual exhortó a la dirigencia a mantenerse unificada y concentrada en seguir acompañando al presidente Abinader en un proyecto que conduce a la nación hacia el desarrollo.

En el mismo orden, Deligne Ascención, secretario nacional de Organización, expresó su satisfacción por el trabajo realizado y enfatizó la necesidad de afinar las acciones políticas y organizativas que el PRM desarrollará durante el año 2026.

De su lado, Rafael Santos Badía, secretario de Educación y Doctrina, aseguró que continuarán fortaleciendo una agenda orientada a consolidar la unidad interna y el vínculo permanente con la militancia.

Al dar la bienvenida a los presentes en Santiago, Rosa Santos, presidenta provincial del PRM, manifestó el orgullo de ser perremeístas, al considerar que se trata del partido que ha impulsado las más importantes transformaciones en materia de infraestructura, economía y desarrollo social que hoy benefician al pueblo dominicano.

Asimismo, Andrés Cueto, presidente municipal del PRM en Santiago, destacó la gran cantidad de obras concluidas y ejecutadas por el Gobierno en las provincias representadas en el acto, las cuales aportan alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB). Señaló que estas inversiones marcan un antes y un después en la gestión del presidente Luis Abinader, haciendo justicia al devolver a los cibaeños grandes proyectos de impacto social.

De igual manera, Ulises Rodríguez, miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, resaltó el momento histórico en que surgió la organización, subrayando el rol preponderante que ha desempeñado en los últimos años en la vida política del país, al impulsar la igualdad, el progreso y una profunda transformación nacional.

En el encuentro participaron representantes de las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y Santiago, esta última como anfitriona.

También estuvieron presentes los senadores Daniel Rivera, Carlos Gómez y Bernardo Alemán Rodríguez; los dirigentes nacionales Dionicio de los Santos, Salvador Ramos, Darío Castillo y Edgar Batista, así como diputados, alcaldes y regidores del partido.

Los dirigentes coincidieron en hacer un llamado a los miembros y simpatizantes del PRM a participar de manera masiva en la celebración del próximo domingo, con motivo del aniversario de la fundación de la organización política.

of-am