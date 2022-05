Privatización servicios consulares en el extranjero (OPINION)

MIAMI.- Ya nadie quiere ir a un Consulado con poca dotación. Los cinco grandes consulados ubicados en NY, Pto. Rico, Florida, España e Italia, no se privatizarán. Serán los que todos se disputarán y los chiquitos se limitarán exclusivamente en sus funciones de promoción y ayuda a nacionales.

Esa medida del MIREX limita a cónsul, estos no tendrán discrecionalidad en precios y costos y se garantizará la estandarización a nivel mundial. Eso no es real, ni justo y traerá disgustos.

Eso se puede resolver sin privatizar servicios, haciendo rico al agraciado con el contrato.

Doy idea simple, sin crear disgustos. Creo que el costo de auditar y dejar trabajar a cónsules es más transparente que privatizar.

Por qué no auditar todos los Consulados por firma de CPA privada, no por Cámara de Cuentas a paso tortuga, ni contables del Mirex; no se puede ser juez y parte y sepan la verdad, todos, Señor Presidente.

Mirex dice que poder retener excedente cobrado por los servicios que brinda un Consulado es una norma que debe revisarse.

El ingreso por venta de cada libreta de pasaporte expedida en un consulado, nueva o por renovación y por cada visa aprobada, carta ruta, apostilla, poderes, etc. etc., y solo enviarse como pago los costos, se debe transparentar más.

Si ves nómina de Mirex, un Cónsul, vicecónsul y un auxiliar ganan una miseria que se les envía tarde a sede. Hasta 2 meses de espera es normal para ellos. Entonces ¿Cómo viven esos representantes en el exterior?

Obtuve datos de los pagos por libretas que se enviaron a la Dirección de Pasaporte durante los 12 años de Leonel Fernández y

por los 8 años de Danilo Medina en Miami, y fueron en total aproximadamente US $38 millones de dólares incluyendo

gasto de $20 dolaritos remisión a Cancillería por uso valija diplo correo, en un solo consulado, Miami. Guisaron bien comesolos.

Pero NYC, es peor, se lo ganó, sin palito y sin pipa. De enero hasta septiembre del 2020 fue de US $628 mil dólares por 8 meses, lo remitido a Dirección General de Pasaportes. Datos aún por validar. Ese no lo revise.

Vi otro informe las recaudaciones del Consulado de NY de los servicios en general dan cuenta de que tuvo ingresos en el 2019 de US 8.1 millones y hasta septiembre del 2020 recibió US$ 4 millones a ese monto restarle gastos fijos y variables y el neto es un 45%.

Por una simple resta matemática de los gastos corriente y los pagos de las libretas a Dirección Pasaportes y de las visas al Mirex, obtenemos que el Cónsul de NY retuvo más de 2.9 millones de dólares en 2019 y más de 1.7 millones de dólares hasta 1ro septiembre del 2020. En Miami, fue menos, pero hablamos en millones en esos años.

Por eso los $2,500 dólares de salario del Cónsul al mes son insignificantes, se manejan miles por un cónsul en buena área, durante año de zafra. Aunque, se dice que el Cónsul reparte parte de ese dinero que administra mirando su hoja de Excel, que él solo la ve y así no apoyan el proyecto de Ley de Aurelio Mercedes Moscat, del 2012. En su Art 2 Bis, decía: “Los recursos recibidos por los consulados por concepto de las actividades que generen un beneficio económico, serán destinados de la manera siguiente:

El 20% a programas de asistencia para los dominicanos residentes en el exterior; y el restante 80% para cubrir gasto de la oficina consular”.

Práctica real, es remesar el 40% a RD como dicen algunos, del monto y retienen un 60% como reserva, según un oscuro oficio interno de MIREX, honorables cónsules dicen usan ese dinero para ayudas a conocidos en diáspora y en la R.D., además de cubrir gastos fijos del consulado hasta que se lo reponga Cancillería como mantenimientos extras, internet hackeo, etc. Etc.

Creó una norma de auditoría indica que esos recursos que ingresan a consulados por servicios consulares deben cobrarse vía banco designado local, prepagando el servicio, en una cuenta única, y quitar la discrecionalidad en cobro de los cónsules, aunque ellos reportan todos los ingresos mensuales, no mienten, pero son estados no auditados por un CPA externo, sino por un empleado del cónsul.

Invito a revisar datos del pasado, no cierren libros. Pero consulados tienen gastos fijos y variables distintos, mire: NY gastó US$ 196 mil anual. Boston US 70,140 anual. Miami US $234,129 anual y PR no sé. Ingresos: El Consulado de NY vendió 42,472 libretas en 2020 y 480 visas. Miami 4,452 libretas y 210 Visas. Pto. Rico 4,355 libretas y 215 Visas.

Eso es variable cada año, lo que debe ser ley es retornar beneficios al Estado y/o Diáspora y no a los incumbentes para manejarlos a su discreción.

jpm-am