Principales causas de la degradación familiar 

Por ANIBAL CORCINO M.

A diario veo diferentes profesionales de la conducta humana emitir juicios e ideas al respecto de este tema, profesionales de gran revuelo, directores de medios, curas, maestros, pastores y hasta comentaristas independientes; todos parecen coincidir en algo, y es que a su juicio el problema de la degradación de la sociedad está dentro de la familia, el comentario más sobresaliente, fue el emitido por el Director de la Policía. Mayor General, P.N. Eduardo Alberto Then.

“Hay que ver cómo podemos captar a través de ustedes hombres y mujeres que tengan a papá y a mamá que los hayan educado”, subrayó.

Al igual que la gran mayoría, este señor considera que el problema principal de la sociedad, está dentro del seno familiar o padres que no hacen el trabajo, pero no es así, es mentira que el problema radica solo dentro del seno familiar, el mayor problema está afuera, la situación que está provocando esta gran degeneración social llega a las familias por medios exógenos, y para una mejor idea invito a analizar las siguientes interrogantes.

¿Son los padres los responsables de regular los medios de comunicación y la pornografía musical que se trasmite hoy día sin ningún control? ¿Son los padres los que deben regular las drogas en barrios que dañan nuestra juventud? ¿Son los padres los que están promoviendo el feminismo que saca a las madres del hogar para que el estado tome control de sus hijos?

¿Son los padres los que permiten la impunidad y la aprobación de leyes en contra de los valores y principios culturales de las naciones para imponer ideas globalistas que alejan a los jóvenes de la familia para identificarlos con una bandera como la LGBT y demás?

¿Son los padres los que ponen herramientas sin control en los niños que los revela contra los progenitores? Ideas y palabras para neutralizar la corrección del progenitor, como son: “Si me golpea de té denuncio” “Si me gritas es violencia” “Si me guías e impides hacer lo que quiero o monitoreas mis acciones violas mis derechos y privacidad” “Yo tengo derechos” “En la internet está todo, ya no te necesito a Papá….. Déjame, soy autosuficiente.

Hoy la sociedad exige a gritos que los padres hagan mayor énfasis en la familia, que los padres se dediquen a educar a sus hijos en valores y principios morales y éticos acordes al buen vivir, les pide que le dediquen tiempo para hablar, para enseñarle sobre la importancia de vivir una vida recta.

Sin embargo, es esta misma sociedad, es este mismo Estado el que desde años atrás gasta miles de millones de pesos cada año en promover la igualdad de género con lo cual expulsa a los padres del hogar.

Es la misma sociedad la que esclaviza y carga a las familias con una serie de gastos fijos que obligan a los padres a tener que salir del hogar para ser entes de éxitos, porque ya no hay éxito en educar una familia sana, ya no hay éxito en tener un hogar de respecto en la sociedad, si se es pobre económicamente, el éxito radica en bienes materiales.

Es el mismo estado el que crea medios para que los padres manden a sus hijos a las escuelas hasta las 4pm. como una facilidad para que ellos puedan trabajar, pero son esos mismos padres lo que salen a la 7 de la mañana y regresan a las 7 de la noche cansado y sin tiempo suficiente para revisar todo el accionar de su hijo durante el día.

A todo lo anterior, se suman los ataques feroces que recibe el niño y el joven de hoy día, estos van desde películas de gran nivel degenerativo moralmente, hasta dibujos animados plagados de vicios morales, la promoción de la violencia por medio de películas y series parece ser un pan nuestro de cada día en todos los medios, la pornografía es ya parte de la programación diaria en la radio y la televisión.

Pero, a todo esto se visualiza el bombardeo diario por medio de las redes, donde se han abierto redes exclusivamente para vender y promover el cuerpo de hombres y mujeres sin que esto sea llamado prostitución. Redes sociales como OnlyFans, una plataforma de suscripción por contenido sexual exclusivo y explícito.

En ella, existen perfiles similares a los de otras redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram, pero con la diferencia de que para ‘seguir’ o para suscribirte al contenido de alguien, podrías tener que pagar.

Otro factor externo que está acabando con nuestra juventud y que es en mayor porcentaje responsable de la criminalidad, de la prostitución, de la violencia, de violaciones y todo lo horrendo que pasa en nuestra sociedad, lo son las drogas ilegales como cocaína, heroína, crack, entre otras. La venta de drogas ilegales ha sido negocio desde hace cientos de años atrás hoy solo cosechamos los frutos, pero son los estados quienes deben regular este crimen y no los padres.

Nuestra juventud se está perdiendo cada día más en los vicios y la violencia promovidos a diarios por medios externos como la música, novelas, películas y un entorno policial y judicial que se hace siego frente a todo esto, dando la impresión de que quien no lo delinque es quien está mal.

La ideología de género en nuestras escuelas, la promoción del lesbianismo y la homosexualidad en las escuelas, la promoción de la promiscuidad por medio de una supuesta educación sexual que invita a tener sexo pero con cuidado, como si fuera el “cuidado” un medio de protección, todo esto son medios externos y no internos que están instalando un chip de pensamiento y actitudes comunes en toda la nueva generación (Y) 1980 – 2000: ¡Pero la culpa es de Papá!

