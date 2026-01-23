Primeros miembros de la fuerza antipandillas llegarán a Haití

La nueva fuerza ya está trabajando en el terreno en Haití, con miembros de la antigua Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024 y cuyo mandato culminó meses atrás.

El representante especial de la GSF señaló, además, que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año, indicó la Cancillería en una nota de prensa. Asimismo, Christofides anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para reunirse con las autoridades del país, una vez asuma formalmente sus funciones en Haití. IMPORTANCIA DE LA GSF

Por su parte, en el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano reiteró la importancia de la GSF para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que dicha fuerza pueda ser desplegada en la mayor brevedad posible.

Igualmente, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la Fuerza y los preparativos para su despliegue.

Álvarez sostuvo, también, una reunión con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), Carlos Ruiz Massieu, en la que ambos conversaron sobre la importancia de la renovación del mandato de la Binuh, que finaliza el 31 de enero. COMPROMISO DOMINICANO

El ministro dominicano “reafirmó a ambos funcionarios el compromiso” de la República Dominicana en seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.

Este anuncio del representante especial de la GSF se produce después de que en diciembre del año pasado el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, señalara que se esperaba que la GSF comenzara su despliegue este mes de enero.

La GSF, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, tiene como mandato combatir el crimen organizado en el país caribeño y reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) desplegada en 2024.

18 PAISES SE HAN COMPROMETIDO

Al menos 18 países se han comprometido a aportar personal, recursos y apoyo técnico a la misión. Entre los que podrían contribuir con efectivos se encuentran Guatemala, Canadá, Jamaica, Bahamas, Belice, Bangladés y Sri Lanka, según declaraciones de Ramdín el 12 de diciembre.

Estados Unidos, principal impulsor de la operación, no enviará tropas, pero sí proporcionará expertos y asistencia técnica. El costo de la misión ronda los 100 millones de dólares mensuales.

