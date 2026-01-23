Primeros miembros de la fuerza antipandillas llegarán a Haití
Santo Domingo.- El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), Jack Christofides, anunció que los primeros contingentes llegarán a Haití en abril próximo y que para octubre está previsto el despliegue integral de esta entidad aprobada por la ONU, informó la Cancillería de la República Dominicana.
Por su parte, en el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano reiteró la importancia de la GSF para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que dicha fuerza pueda ser desplegada en la mayor brevedad posible.
Igualmente, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la Fuerza y los preparativos para su despliegue.
El ministro dominicano “reafirmó a ambos funcionarios el compromiso” de la República Dominicana en seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.
Este anuncio del representante especial de la GSF se produce después de que en diciembre del año pasado el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, señalara que se esperaba que la GSF comenzara su despliegue este mes de enero.
La GSF, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, tiene como mandato combatir el crimen organizado en el país caribeño y reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) desplegada en 2024.
18 PAISES SE HAN COMPROMETIDO
Al menos 18 países se han comprometido a aportar personal, recursos y apoyo técnico a la misión. Entre los que podrían contribuir con efectivos se encuentran Guatemala, Canadá, Jamaica, Bahamas, Belice, Bangladés y Sri Lanka, según declaraciones de Ramdín el 12 de diciembre.
Estados Unidos, principal impulsor de la operación, no enviará tropas, pero sí proporcionará expertos y asistencia técnica. El costo de la misión ronda los 100 millones de dólares mensuales.
