Primera Dama acompaña amenores pacientes oncológicos

Raquel Arbaje comparte con niños y adolescentes con cáncer en la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades.

SANTO DOMINGO. – La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, compartió con niños y adolescentes que reciben tratamiento en la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Durante el encuentro en dicha Unidad, del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), Arbaje reiteró la importancia de la detección oportuna y del acompañamiento humano como pilares esenciales en la lucha contra esa enfermedad, en especial en infantes.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de esperanza y alegría, y contó con el respaldo de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), aliada en el acompañamiento a pacientes oncopediátricos y a sus familias.

Como parte de la actividad, los niños y adolescentes participaron en el espacio lúdico “Cartas a mi yo del futuro”, guiados por la psicóloga Leslie Medina.

En este ejercicio, escribieron sus sueños, metas y deseos, reafirmando que, aun en medio del tratamiento, sus ilusiones permanecen intactas.

El encuentro incluyó además la presentación de un ilusionista, quien sorprendió a los pequeños con dinámicas recreativas que provocaron risas.

UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO SALVA VIDAS

El impacto de la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades, iniciativa impulsada por la primera dama, fortalece la atención integral con un equipo multidisciplinario integrado por oncólogos, hematólogos, psicooncólogos y nutricionistas, además de un cirujano pediátrico.

PRINCIPALES RESULTADOS

Desde su puesta en funcionamiento, la Unidad diagnosticó de manera oportuna 105 nuevos casos de cáncer infantil y ha ofrecido 2,541 consultas en áreas como oncología, hemato-oncología, nutrición y cardio-oncología.

Además, registra 548 hospitalizaciones de pacientes pediátricos que reciben quimioterapia o atenciones vinculadas a su tratamiento.

También más de 509 procedimientos diagnóstico-terapéuticos, entre ellos aspirados medulares, biopsias óseas, análisis de líquido cefalorraquídeo, electrocardiogramas y ecocardiogramas.

