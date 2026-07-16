Primer Ministro haitiano llama a mayor cooperación con Francia

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Puerto Príncipe, 16 jul.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, abogó por profundizar la cooperación existente hoy con Francia en áreas de interés común y beneficio para ambos pueblos.

El mandatario, quien participó en la ceremonia organizada aquí por la Embajada de Francia, a propósito del Día de la Independencia, elogió en un comunicado al país europeo «y a los valores universales encarnados por la Revolución Francesa».

Según Fils-Aimé, «el 14 de julio de 1789 nos recuerda que ninguna sociedad puede prosperar sin libertad, ninguna autoridad puede establecerse sin legitimidad popular y ningún futuro puede construirse sin dignidad».

El Primer Ministro también se refirió a la singular historia que une a Francia y Haití, e insistió en los deseos compartidos de fortalecer la alianza entre las dos naciones.

La autoridad gubernamental reafirmó «el compromiso de Haití con los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad que inspiran a nuestros dos pueblos».

Envió, además, un saludo al Estado francés, a su Presidente, gobierno y pueblo, y reiteró «su compromiso de fortalecer la alianza bilateral estratégica en materia de seguridad, desarrollo e inversión».

El comunicado de la Oficina del Primer Ministro expresa también la gratitud del ejecutivo haitiano «por el apoyo inquebrantable de Francia a nuestros esfuerzos por restaurar la paz, consolidar el Estado de derecho y construir un futuro más estable y próspero».

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