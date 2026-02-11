Primer centenario del municipio Los Cacaos (OPINION)

El municipio Los Cacaos, que pertenece a la provincia San Cristóbal, celebra en grande sus cien años. Esta celebración se va realizar en el marco del Quinto Encuentro de Poblaciones de Montaña del 15 al 19 de julio del 2026.

Los Cacaos, un paraíso natural entre montaña, surgió como una comunidad de pocas familias laboriosas y nobles en el año 1926. Un manantial de agua y una localidad llena de rica producción, ubicada en la montaña, en una de la provincias más dinámicas y rica en patrimonio cultural y natural.

Dentro de las actividades económicas de Los Cacaos está y la producción de varios rubros agrícolas y en lpos últimos tiempos se consolida el ecoturismo.

Este evento de celebración del centenario prrmitirá, en el marco del Quinto Encuentro de Poblaciones de Montaña durante cinco días, un espacio para discutir con amplitud la historia de la localidad, así como el avance y cambios experimentados en su larga trayectoria, éxitos alcanzados y desafíos que tiene por delante para impulsar el ecoturismo.

Hoy más que nunca se requiere cuidar los ecosistemas de montaña y elevar el nivel de desarrollo de las poblaciones de esas zonas.

También se vuelve urgente proteger las expresiones culturales montañosas e incluir en los programas de desarrollo el bienestar de las poblaciones y el manejo racional y ordenado de los recursos naturales.

El Quinto Encuentro de Poblaciones de Montaña en el marco del Primer Centenario de Los Cacaos es organizado por La Asociación de Caficultores La Esperanza, Patronato Pro-Desarrollo, Ayuntamiento de Los Cacaos, Fundación Ciencia y Arte, con el respaldo y patrocinio del ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGHID) y el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Centro- UASD San Cristóbal.

