Primarias cerradas o la salida del poder del PLD en el 20

La división en el Partido de la Liberación Dominicana se sigue acercando cada día más. Sus primeros cimientos fueron en el 2015 con la imprudente imposición de la reelección del mandatario Danilo Medina Sánchez, que para lograr seguir cuatro años más gobernando la nación tuvo prácticamente que asesinar en términos políticos a su mentor y guía, Leonel Fernández Reyna, también conocido como “el León” o “El Príncipe”, claro, cuando poseía la banda presidencial y podía firmar decretos.

Si el presidente Leonel Fernández se hubiese olfateado en las elecciones del 2012 que a quien él le estaba pasando la antorcha iba a ser su más acérrimo detractor y verdugo, mejor hubiera preferido entregársela al “Guapo de Gurabo”, Hipólito Mejía, para así probar suerte con un enemigo declarado y no con uno oculto. Si juzgamos por los hechos y el comportamiento de Hipólito con el actual gobierno y el PLD, creemos que le iba mejor con “Llegó Papá”, a pesar de aullar tanto contra Leonel. Esto lo confirma que el gobernante Mejía no permitió que lo tocaran cuando era jefe de Estado en el periodo 2000-2004, a diferencia de Danilo Medina, que desde que llegó al poder en el 2012 lo ha mantenido como la arepa, “fuego por arriba y fuego por abajo”, y si no se zapatea morirá calcinado en su propio partido.

Hasta hace poco Leonel Fernández sólo amagaba y no daba; se pasó todo este tiempo diciendo que los vientos soplaban y que es pa’lante que vamos, pero los golpes de sus mismos compañeros le han hecho levantar cabeza, debido a que los leñazos se los vienen dando sus camaradas, aquellos que él hizo ricos y los llevó al poder tanto en 1996 como en 2004 y 2008, manteniéndolos en los cargos durante 12 años de gobierno, además de que trabajó para conservarles sus puestos en el 2012 y 2016 a pesar de que ya no estaba en la Presidencia de la República. Por ende, le deben a Leonel la permanencia en el poder político y económico que hoy ostentan los peledeístas y aliados.

Recientemente cuando se debatía la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos, Leonel Fernández y sus seguidores se dieron a respetar cuando se percataron de que le querían meter gato por liebre en su propio Partido de la Liberación Dominicana, con la aprobación de la famosa Ley 33-18, la cual era un caramelo envenenado que representaba la antesala de otra reelección, y de no poder pasarla, aplastar al príncipe con los recursos del Estado y con ellos no permitir que sea el candidato del PLD. Los danilistas planificaron establecer en la pieza legislativa que todos los partidos estuvieran obligados a celebrar primarias abiertas, para la escogencia de los candidatos a lo interno de cada organización política, sin importar que esto sea inconstitucional, pero no pudo ser posible ya que 36 diputados leales y firmes con Leonel le doblaron el pulso al presidente Danilo Medina y a los danilistas coyunturales.

Recientemente el Comité Político del PLD aprobó que sean los miembros del Comité Central quienes decidan la suerte y permanencia en el poder de esa estructura partidaria que ha gobernado los últimos 16 años en este país. Los están convocando a una reunión que será celebrada el 27 de octubre del año en curso para decidir qué tipo de sufragios usaran en la escogencia de sus candidatos para las elecciones del 2020, acorde al mandato de la Ley 33-18 que manda a cada agrupación política a decidir que método desean utilizar, si primarias abiertas o cerradas.

Al parecer en el PLD los danilistas tienen un plan para hacer salir del poder a ese partido. Lo decimos porque no tiene explicación que una organización política que ha ganado las últimos 6 procesos electorales de forma ininterrumpida desde el 2004 hasta la fecha con el método de primarias cerradas, hoy quieran inventar con primarias abiertas, buscando que le pase lo mismo que al PRD en el 2011, que se dividió y jamás ha vuelto al poder, y por lo visto no volverá, porque electoralmente hablando no representa nada más que no sea “bisagra y amuleto” del PLD. El PRD obtuvo un 47% en el 2012, y cuatro años más tarde sacó un 5% porque Danilo lo ayudó en la Junta Central Electoral, así fue que clasificó para no perder su personería jurídica.

El 20 de mayo del 2015 el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, en un discurso histórico ante sus compañeros y seguidores expresó lo siguiente: “Ahorrémonos varios años de lío, lo que funciona no se cambia”.

¿Oyeron peledeístas…? Traigo a colación esas recomendaciones que hace Rajoy no porque me preocupe la destrucción y salida de la Presidencia del PLD; por el contrario, más bien para mantener mi objetividad periodística y coadyuvar a preservar el sistema de partido, la institucionalidad del país y la democracia, algo por lo que deberíamos apostar todos los dominicanos sin importar color de partido ni religión.

Hace unos meses escribí un artículo titulado: “Leonel Fernández pelea o se hunde…”, todo indica que tenemos la razón por cómo van las cosas en el Partido morado, el único escenario que tiene Leonel para ser presidente de nuevo en este país, es pelear su candidatura a lo interno y a lo externo del PLD, inclusive debe ir preparando su plan B, que es ser candidato presidencial por otra organización política o una coalición de partidos que sé que lo quieren llevar en sus boletas para las elecciones del 2020. Me atrevo a hacer este planteamiento por algo que me dijo el mandatario Danilo Medina en una reunión que sostuvimos a finales del 2014 en su despacho del Palacio Presidencial, lo cual no voy a revelar debido a que pecaría siendo indiscreto, además fue una conversación de amigos, no de políticos. Después de esa plática con el presidente Medina, lo único que puedo decir es que mientras Danilo respire a Leonel que no aspire, a menos que ponga en práctica lo que le vengo recomendando desde hace tiempo de que se haga un implante y se meta dos cocos en el medio de las dos piernas y salga para la calle en busca de la Presidencia de la República, de lo contrario, pase buenas noches.

