Príamo Rodríguez y su temeraria propuesta

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – El doctor Príamo Rodríguez, rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), ha sorprendido a muchos dominicanos con su propuesta de suspender las elecciones presidenciales y congresuales, acto seguido de reformar la Constitución de la República para establecer una Junta de Gobernanza que no debe pasar de cinco integrantes provenientes de la sociedad civil, las iglesias católica y evangélica y el empresariado, pero encabezada por Danilo Medina.

2 – Príamo Rodríguez motiva su propuesta argumentando lo oportuno que es por ahora olvidarse de las elecciones, porque no existen las condiciones para realizarlas en mayo ni en junio o julio de este año, como han solicitado algunos dirigentes y partidos políticos. Príamo amplia la motivación de su propuesta solicitando aunar esfuerzos, recursos, energías y voluntades para preservar la sanidad de la gente, porque la vida es lo más importante en el universo”. Príamo advirtió, que “si se celebran las elecciones el domingo 5 de julio, en el país se producirían muertes masivas, ya que ellas propiciarían la prolongación por más tiempo de la pandemia del coronavirus por el contagio que esa aglomeración produciría.

3 – Confieso, que por las razones que Príamo argumenta, veo juicioso el pedido de la suspensión y posposición de las elecciones. Eso está bien. Pero con lo que jamás estaré de acuerdo es con la modificación a la Constitución para el objetivo que el plantea, y menos cuando esa modificación y composición de la susodicha Junta Gubernativa, estaría a cargo de un Congreso de canallas parcializados, de corruptos, de gente sin escrúpulos, que no tiene límites para la maldad y la codicia. Los que sí apruebo es, que el 16 de agosto cesen las funciones de Danilo y de los congresistas actuales, tal como establece la Constitución, y que la gobernanza del país, pase a quien y como constitucionalmente corresponda temporalmente (por un tiempo taxativamente determinado), que solo tenga vigencia hasta la fecha en que sean electos el nuevo presidente, vicepresidente y congresistas.

4 – No entiendo como el doctor Príamo Rodríguez, a su edad, con su cultura, erudición y experiencia, propone una modificación a la Constitución y una Junta Gubernativa con semejante composición. Los católicos y evangélicos ideológicamente están en la edad media. En el empresariado aparecen individuos progresistas como el caso de Antonio Taveras Guzmán y en la sociedad civil un Negro Veras y otros. Además, en el supuesto caso de que esa junta gubernativa se dé, en la misma debe haber un representante de la diáspora, y del país la gente más próspera, honesta y de avanzada, nada de esos buitres de las religiones y de la sociedad civil y empresarios codiciosos que desde 1844 vienen siendo parte del problema, no de la solución.

5 – ¡Pero por Dios, Príamo!, proponer o sugerir que esa Junta sea presidida por Danilo Medina es una propuesta temeraria, una ofensa y algo obsceno a una nación que quiere salir del jefe de esa pandilla palaciega, congresional y de ministros sin probidad, que se enriquecen cada día más, robando a manos llenas a nuestro empobrecido pueblo.

6 – A Príamo yo le pregunto: ¿Usted no sabía, que su propuesta puede catalogarse hasta de indecente y que sería rechazada por una mayoría aplastante del pueblo dominicano? ¿Por qué hacer a Danilo imprescindible? Danilo Cesa sus funciones de presidente el 16 de agosto de 2020, y ni un día más. ¡Príamo, por Dios!, acudo a su sentido común y patriotismo. ¡Príamo, así no, el país no es relajo! Déjese de esa burla de mal gusto, que incluso, de solo intentar concretizar, puede llevar a nuestro país, a la tragedia de una guerra civil.

7 – ¡Príamo, por Dios!, no reivindique a Balaguer, haciendo valida en su persona, la grosería aquella, de que usted, con su temeraria propuesta, “se ha hecho pupú fuera del cajón”.

8 – Si usted tiene oído, oiga a nuestro pueblo, auscúltelo, y así no lo ofenderás, a la vez que evitará su enojo, y quien sabe, si hasta alguna válida retaliación.

