Presupuesto público en función de las asignaciones por Instituciones versus calidad del gasto

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El presupuesto del estado dominicano su ejecución se presenta de diferentes formas, como son la presentación económica del gasto, por objeto del gasto, por la función que desempeña y la asignación por instituciones del gasto. La modalidad que presentaré se refiere a la asignación de los recursos presupuestarios por instituciones del gobierno, del senado, de la cámara de diputados, de la judicatura nacional, de los órganos descentralizados y autónomos, así como los recursos asignados al pago de la deuda pública e intereses; las donaciones, exoneraciones e incentivos fiscales.

La mayor cantidad de recursos del presupuesto se gasta en las instituciones de presidencia de la República porque de ella dependen todos los ministerios, los segundos lo gasta la judicatura nacional, tercer lugar los organismos autónomos y descentralizados y en cuarto lugar el congreso nacional. Los ayuntamientos no se incluyen directamente porque dependen de la Liga Municipal Dominicana y reciben sus fondos por transferencias en virtud de la ley 176-07, que establecen el 10% del Presupuesto nacional.

Para el año 2019 el presupuesto de ingresos de la nación fue de $689,930.5 millones de pesos mientras que para el año 2024 fue de $1,274,699.6 millones de pesos, obteniéndose un incremento del 84.75% con relación al de 2019. Los gastos presupuestados para el año 2019 fueron de $765,465.90 millones de pesos en cambio en el 2024 fueron de $1,503,957.4 millones con un incremento del 96.47% con relación al año 2019. El déficit programado para el 2019 fue de $75,535.4 millones y para el año 2024 el déficit estimado fue de $229,257.8 millones de pesos. Se observa que con el alto crecimiento de los gastos no se corresponden con el estado general de pobreza prevaleciente. A todo esto, ningún presidente de la República Dominicana ha logrado eliminar el déficit fiscal, o sea que el estado gasta más de los ingresos que recibe.

En Argentina, el presidente Milei en menos de seis meses logró reducir el déficit fiscal a cero pesos. ¿Como?, reduciendo de un porrazo el 35% de los gastos presupuestados del estado. «Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión ( de dinero inorgánico, bonos y deudas), no hay inflación. No es magia«. Según el economista. El gobierno de Luis Abinader debiera copiar ese acto patriótico de Milei. Fuera el déficit fiscal, adiós inflación y estar malgastando los dineros del estado.

Comparando el dinero asignado por instituciones para el año 2019 y el 2024, tenemos lo siguiente: Los fondos asignados al poder ejecutivo fueron$740,331.3 millones en 2019 y $1,261,579.1 millones en el año 2024, con un incremento del 70.40%; los fondos asignados al poder legislativo fueron $7,282.3 millones en 2019, mientras que $9,503.7 millones de pesos fueron en el 2024. Y los fondos asignados al poder judicial y organismos autónomos y descentralizados en el 2019 fueron $25,134.6 millones, mientras que en 2024 fueron RD$182,201.20 millones de pesos.

Se observa que se asignaron más dineros al pago de la deuda pública, que fue de $294,634.0 millones de pesos en 2024, que al ministerio de educación que fueron $285,859.2 millones de pesos, en cambio en el 2019 el ministerio de educación se le asignó $170,570.2 millones, mayor que el que se asignó al pago de la deuda que fueron 147,838.2 millones para ese periodo 2019, mejor que en el 2024.

Adicionalmente se asignaron al tesorero nacional para pago de deuda interna un monto de $130,222.3 millones en 2024, en cambio en 2019 sólo fueron $57,865.5 millones de pesos. Esto evidencia el alto grado de endeudamiento del país, consumiéndose grandes recursos al pago de intereses de la deuda pública y no se ven las inversiones.

En el 2024 los fondos asignados al ministerio de la presidencia de la república fueron $131,847.3 millones y en el año 2019 el monto asignado fue de $66,429.3 millones de pesos. Al ministerio de salud se le asignaron fondos en el 2024 por $50,150.9 millones mientras que en el 2019 se le asignaron $81,261.6 millones de pesos, observándose una disminución del 62.03%. Esta es la peor inconsistencia en la asignación del presupuesto, pues se sabe qué el hospital ciudad sanitaria Luis E. Aybar en Santo Domingo se está cayendo a pedazos. Vemos que a la dirección central de salud se le asigna un monto de $86,043.3 millones de pesos, siendo este mayor que los fondos asignados al ministerio de salud. No está claro dónde se invierte tanto dinero.

Se observa que los ingresos corrientes del año 2019 constituían el 93% del total de los ingresos presupuestados y un 7% de los ingresos de capital en el año 2019, sin embargo los ingresos corrientes del año 2024 constituyen el 99% del total y los ingresos de capital tan sólo el 1%, eso quiere decir que la actividad productiva del estado ha disminuido y ha cedido los activos que producen renta al sector privado, condenando al estado a vivir de los impuestos tributarios, razón por la cual habrá que hacer la reforma tributaria para crear más impuestos. Eso quiere decir que la generación de riquezas propias del estado es del 1%, sin embargo, el estado posee más de $12 mil billones de pesos en activos.

Mucho se oye hablar de la importancia de mantener la calidad del gasto; manejar fondos públicos con mayor eficiencia y eficacia para poder determinar que los fondos públicos se están usando para cubrir las necesidades fundamentales de la nación, no basta con preparar informes por instituciones, por objeto del gasto o por funciones y razón económica de los fondos, sino que hay que ir más lejos, hay que explicar de manera transparente donde se han invertidos dichos fondos y presentar resultados.

