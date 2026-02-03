Presuntos asaltantes mueren durante un asalto en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Dos presuntos asaltantes, aún no identificados, fallecieron tras protagonizar la noche del domingo un asalto a mano armada frente a la bodega Los Jardines, ubicada en la calle San José, sector Francisco del Rosario Sánchez de esta ciudad, la segunda más importante de la República Dominicana.

Según el informe preliminar dee la Policía, los individuos llegaron a bordo de una motocicleta y, a punta de pistola, despojaron de celulares y dinero en efectivo a varias personas que jugaban dominó. Al huir, uno de ellos fue impactado por disparos realizados por una persona aún en proceso de identificación, mientras que el otro perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento.

Como resultado, uno falleció por herida de arma de fuego en el tórax y el segundo por trauma craneoencefálico severo.

En la escena fueron ocupados como evidencia una motocicleta CG 200, negra, un arma de fuego con datos ilegibles y varios celulares pertenecientes a las víctimas.

Los cuerpos fueron enviados al INACIF para fines de identificación, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

