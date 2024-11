Presión tributaria y competitividad: análisis de la realidad (OPINION)

POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

Es un Indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía para referirse al porcentaje de los ingresos que los ciudadanos y empresas que aportan efectivamente al Estado por concepto de impuestos en relación al PIB.

Este indicador nos permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a través de tasas impositivas, también ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre los contribuyentes.

En sentido general este indicador es un termómetro que nos mide de como andamos en el cobro de dichos impuestos, es decir si la presión tributaria está baja o alta dependiendo de su comportamiento nos podemos dar cuenta que tan efectivos o no estamos siendo con las recaudaciones fiscales y si estamos cumpliendo la meta que nos propusimos con la economía total del país del PIB.

A continuación, se detalla el porcentaje de la presión tributaria en los últimos años en nuestro país, en el periodo 2016 al 2023, podemos ver cómo se comportó la presión tributaria de cada uno de esos años y algunas causas del porque fue tan baja.

La presión tributaria del 2016 al 2020, fueron las siguientes: 2017, 13.7%, 2018, 13.9%, 2019, 13.7%, 2020: 12.7%, el periodo, 2020 al 2023, fue el siguiente: 2020, 12.7%, 2021: 13.7%, 2022: 14.9%, 2023, 15.7, (fuente tomada: Ministerio de Hacienda de la RD. Informe “Política Presupuestaria año fiscal 2024”, BCRD, FMI, CEPAL). La presión fiscal promedio del periodo 2016/2020 fue de 13.5% y el periodo 2020/2023 fue de 14.25 % con una ligera diferencia de 0.75% a favor de este último periodo. Es importante señalar que la presión tributaria sufrió una caída en 2020 debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, que redujo la actividad económica y por ende la capacidad del Estado de recaudar ingresos.

Nuestra presión tributaria es sumamente baja en comparación con otros países de América Latina, como, por Ej. entre el 2016 y 2023 nuestro país, cerró con niveles que rondaron entre el 13% y 14% del PIB y el promedio regional suele oscilar en alrededor de un 24% a un 29% por Ej. Brasil cerró con un 33%, Argentina, 29%, Uruguay y Chile entre un 25% y un 28% y Costa Rica un 27%.

Muchos factores

Existen muchos factores de importancia que puedan estar afectando negativamente la presión tributaria en el país, como son, una elevada economía informal, estructura regresiva, dependencia de ingresos indirectos, complejidad y burocracia, un sistema tributario muy complicado, la evasión y elusión fiscal, etc.

Para aquellos que no conocen este término de alusión fiscal, es cuando utilizamos los mecanismos legales para minimizar el pago de impuestos aun sin violar la ley directamente, en definitiva, una presión tributaria baja no necesariamente indica corrupción gubernamental, si es uno de los factores que inciden directamente y debemos de combatirlo, pero la realidad es la combinación de todos estos factores son los que limitan la capacidad del Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y reducir las desigualdades sociales.

También es que nuestro sistema tributario tiene muchos agujeros legales y eso se debe analizar, como, por Ej., las exenciones o incentivos fiscales que afecta la capacidad del Estado de recaudar más impuestos, ya que ciertos sectores o empresas no pagan lo que deberían pagar.

Ahora cuando digo analizar, es que, si esos incentivos y exenciones fiscales que se están otorgando benefician de una forma u otra a la ciudadanía y al desarrollo económico del país deben de permanecer, pero con los mecanismos de monitoreo y control adecuados.

Y aquellos que no cumplan con los objetivos por lo cual se le otorgo dicho beneficio suspendérselo, pero no estoy de acuerdo de que lo eliminen sin antes realizarle una auditoria a todos los beneficiados, porque de eliminarlo afectaría las inversiones tanto extranjeras como local, así como muchos proyectos que se encuentran en carpeta como en la industria hotelera, la construcción, la industria cinematográfica, etc., esta medida frenaría el desarrollo económico del país.

Para abordar estos problemas, muchos países intentan mejorar la administración tributaria, buscando los mecanismos para combatir la corrupción gubernamental aplicando regímenes de consecuencias, evitar la evasión haciendo el sistema impositivo más simple, reducir la informalidad, buscando mecanismos que todo el mundo pague, revisando las políticas de incentivos fiscales y controlar el gasto público limitando el gasto gubernamental a la realidad de los ingresos percibidos y solo aprobar préstamos para proyectos que tengan una alta tasa de rentabilidad y que los mismos no se conviertan en una carga muy pesada para las arcas del Estado y la sociedad en general.

Estas son las diferentes maneras de subir la presión tributaria, no aumentando los impuestos, porque esto empobrecen mas a la clase trabajadora.

Finanzas para no financieros.

