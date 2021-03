OPINION: Presidente, “Su justicia independiente, un gancho histórico”

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – Nuestro presidente Luis Abinader y el PRM en general, prometimos, que de llegar al poder implementaríamos una “Justicia Independiente”; algo deseado vehementemente por el pueblo dominicano, que tiene hambre y sed de Justicia. Llegamos al poder y cumpliendo con aquella promesa de Campaña, se ha nombrado a la Magistrada Mirian German, Procuradora General de la República y esta a su vez designa a Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General Adjunta, y a Wilson Camacho Peralta, Procurador General Adjunto y Encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

2 – De estos nombramientos se puede resaltar lo siguiente: la Magistrada Mirian Germán Brito cuya capacidad jurídica y honestidad no se discute, a sus 75 años tiene una salud precaria (diabética y con presión alta), por lo que ya no cuenta con la energía necesaria que demanda tan alta y delicada posición. Por otro lado, Yeni Berenice y Wilson Camacho, son personas que sus anteriores posiciones en el tren judicial se la deben al PLD, en cuyo desempeño han sido leales con ese Partido y parte sus líderes. En este contexto, de hecho, la profunda amistad de Yeni Berenice con el perverso Leonel Fernández, es harto conocida, cosa que mueve a reservas de lo independiente que tanto ella, como el magistrado Camacho puedan ser.

3 –Correspondiente con esa realidad, viene a ser el hecho, de que la mayoría de los jueces que en la actualidad integran los Tribunales de la Republica, antes de ser nombrados, fueron miembros activos y hasta fundadores del PLD; me refiero a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Superior Administrativo, de las Cortes de Apelación, de los Juzgados de Primera Instancia, de los Juzgados de Paz, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, etcétera. Esta realidad nos lleva a colegir, que solo Mirian Germán puede considerarse como la única funcionaria del Ministerio Publico que actuará con total independencia, puesto que la independencia de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho Peralta – por sus lazos pasados con el PLD, está en veremos.

4 – De lo narrado en los párrafos anteriores se deduce, que el sistema judicial dominicano está integrado por una mayoría que son miembros y cuadros políticos del PLD, por ese motivo es, que en el presente, en nuestro país no se puede hablar de “Justicia Independiente”, sino de “Justicia Dependiente”, por lo que en el día de hoy, los tribunales de la República resultan ser una especie de mataderos judiciales para quienes antojadizamente se quiera destruir, tal como se está haciendo con el agrónomo Leonardo Faña, o al contrario, también pueden ser, altares desde donde se bendice a quien se quiera beneficiar con un “No Ha Lugar”, como ocurrió con Félix Bautista, o tronos, de donde dimanan las patrañas para proteger con impunidad a los miembros del Partido, tal como se ha hecho con los verdaderos delincuentes sobornados con 92 millones de dólares por la multinacional Odebrecht, o por otras fechorías.

5 – A solo seis (6) meses del gobierno encabezado por nuestro Presidente Luis Abinader, se puede ver claramente, que aquella promesa de campaña de implementar una “Justicia Independiente”, es algo que no se puede cumplir en lo inmediato, puesto que los nombramientos y promoción de los integrantes del sistema judicial, desde el 2012, no dependen del poder ejecutivo como antes, porque esos nombramientos y promociones están sujetos a un proceso legal en conformidad con la Constitución, concebidas y creadas conforme a los intereses de la cúpula del PLD, siendo el principal objetivo de esa maquinación, asegurar que el sistema de justicia esté integrado por hombres y mujeres del propio PLD, para asegurarse así, una total impunidad ante cualquier acusación por corrupción contra ellos, tal como ha venido sucediendo. Igualmente, el tiempo de permanencia de los Ministerios Públicos y Jueces en los cargos, es determinado por disposiciones legales creadas por el propio PLD y en consecuencia, ajenas al Poder Ejecutivo, a excepción de la cabeza del Ministerio Público, hoy dirigido por la Magistrada Mirian Germán Brito.

6 – A la luz de aquellos amarres ilegales, ahora se está viendo claramente, que permitir que la procuraduría general de la República sea totalmente independiente, ha sido un error garrafal, un gancho que devendrá en histórico, pues él o la titular de ese estamento judicial – en nuestro caso Mirian Germán Brito – con una justicia controlada por el PLD, es una generala sin tropas, porque la mayoría de los fiscales bajo su mando, ni la consultan ni la obedecen, porque ellos solo aceptan las directrices de los políticos de la alta jerarquía del PLD, sean éstos de la banda de Danilo o de Leonel, e incluso, hasta acatan líneas de Miguel Vargas y de los empresarios corruptos de nuestro país. Para colmo, hasta de la iglesia católica reciben mandatos.

7 – Los efectos negativos que por esta situación estamos viviendo, nos señala, que con el nombramiento de una procuraduría independiente, a la cual el poder ejecutivo no puede bajarle línea para tomar un decisión política de Estado, lo único que hemos hecho es entregarnos a la merced de esa justicia que controla el PLD, lo que conlleva anular el contrapeso que pudiéramos tener contra esa justicia amañada y parcializada, con lo cual hemos quedado con las manos amarradas y lógicamente débiles, y en desventaja frente a todo el poder malsano de ellos.

8- De modo, que ante la realidad de que la justicia dominicana está y estará por varios años controlada por el PLD, lo ideal y estratégico hubiese sido, y es, iniciar construir una “Justicia Independiente” en el menor tiempo posible, y que mientras tanto, para contrarrestar en algo esa justicia peledeista maligna, se necesita de una Procuraduría General de la República, que en vez de ser independiente, sea dirigida por un magistrado nuestro, que obedezca las directrices políticas de Estado que le baje nuestro actual gobierno. Ello es así, porque todavía en nuestro país, con un sistema judicial controlado por cuadros políticos corruptos del PLD, no se puede hablar de justicia independiente, porque no están dadas las condiciones para esa categoría de justicia. Entonces, ante la realidad de un sistema judicial controlado por el PLD, la manada de lobos al servicio de ese partido y demás fuerzas perversas del país, descuartizarán a cualquier de los nuestros melaganariamente, tal como han hecho con Leonardo Faña. En esta situación no podemos ser más papista que el papa, porque nos comerán vivos, o porque nos ahorcarán con nuestra propia soga.

La prisión contra Leonardo Faña es venganza con persecución política

9 – La justicia Peledeista, como ya hemos señalado en artículos anteriores, fue construida con toda premeditación y alevosía para blindar de impunidad al PLD, y para obtener ganancia de causa en todas las instancias judiciales, y también, para destruir y mantener a raya a todos sus enemigos. El sometimiento contra Faña y su posterior prisión preventiva violando elementales principios jurídicos, como el “In dubio pro reo” (la duda favorece al reo), es un caso que demuestra la veracidad de mis planteamientos.

10 – También, los medios de comunicación han sido y son utilizados para esos fines diabólicos; por ejemplo, hay que ver y oír en la radio, internet y TV, como Julio Martínez Pozo y José Laluz (ambos bocinas de Danilo Medina y José Ramón Peralta), se ensañan contra Faña y vomitan contra ese ser humano bueno y noble, argumentos retorcidos con el solo propósito de hacerle el mayor daño posible, sin reparar en los escrúpulos morales y éticos a observar en la sana comunicación, ni en principios cristianos que ellos dicen profesar. Para ellos, Faña es un incubo, un monstruo que la sociedad tiene que apartar de su seno para librarse de sus perversas inclinaciones sexuales. Es decir, si estuviéramos en la edad media, los inquisidores Julio Martínez Pozo y José Laluz, condenarían a Faña a morir quemados vivos en la hoguera. Ver a seres humanos caer tan bajo, resulta asqueroso y repugnante. Semejantes ataques infames, solo pueden provenir de almas rastreras y ruines, que le han vendido su alma al diablo por dinero y poder, con el cual pueden disfrutar de los placeres de la vida, como irse a esquiar a las montañas nevada de Colorado en USA.

11- Faña fue sometido a la justicia en el gobierno de Danilo, acusándolo de haber difamado a José Ramón Peralta con aquello de la “mafia del ajo”, cosa que todo el mundo sabe, que no fueron falsas acusaciones. Pero ¡oh paradojas de la vida!, en ese gobierno peledeista, Faña no fue enviado a la cárcel, pero en el gobierno que llegó al poder con su inmensa contribución, Faña ha sido desconsiderado y encarcelado por un juez y un fiscal peledeista con prisión preventiva de dos meses. y lo que le falta a ese ser humano para terminar con su calvario, no es poca cosa, porque sus enemigos, son demonios.

12 – Para inculpar a Faña, sus enemigos se han inventado mil falacias y violado normas y preceptos jurídicos a tono con la Constitución de la República y leyes adjetivas. Figúrese usted, argumentar, que pese al desistimiento de la querellante, la persecución prosigue, e imponer prisión preventiva, porque la acusadora no revela la causa de su desistimiento, es como buscarle la quinta pata al gato. Además, esta forma de hacer justicia, viola el principio “In dubio pro reo” (la duda, favorece al reo), al imponer dos meses de prisión preventiva a un hombre que no representa ningún peligro de fuga. Esta arbitrariedad, muestra que se está consumando la venganza contra Faña a cargo de Danilo Medina y José Ramón Peralta por las denuncias contra el engaño y el robo de las mal llamadas “visitas sorpresas”; y por desenmascarar la “mafia del ajo” y otras diabluras. Con esta prisión preventiva, Danilo y Peralta, están enviando el mensaje: “nosotros somos quienes actualmente mandamos en la justicia de la R.D. ¡Y de cómo se le están dando las cosas!, ellos se están riendo con la muela de atrás. Esta desfachatez, constituye una burla y una afrenta, que no la tolerará un pueblo que está clamando por una justicia sana y confiable.

13- Con la prisión de Faña, los peledeistas andan detrás de varios objetivos, entre los cuales se encuentran, desestabilizar el gobierno que preside Luis Abinader, porque ellos están enterados de los planes de movilización que a nivel nacional están gestando las organizaciones campesinas, productores y profesionales agrícolas y pueblo en general que apoyan a Faña para lograr su libertad conculcada. Un segundo objetivo con la prisión de Faña es dividir al PRM, aprovechando el reperpero y el disgusto que ha generado en las bases el abuso de la justicia del PLD contra Faña y comportamiento cobarde que frente a la defensa de Faña han adoptado la mayoría de las autoridades del Partido, principalmente la facción que tiene por líder a aquel que desde hace muchos años atrás es socio la de mafia que opera dentro el sector agropecuario haciendo grande negocios con José Ramón Peralta y comparsa y que también ha dicho que le debe gratitud y lealtad a Danilo Medina, pero que también es un ente apañador de la corrupción, porque en repetidas ocasiones ha proclamado, que a sus amigos, por cuestión de lealtad, no los lleva a la justicia, y que los expresidentes no se tocan; pobre y rastrero criterio éste, con que el que ese “Caballo de Troya” pretende cubrir y proteger a su amigo y socio en la corrupción, Danilo Medina y a su pandilla.

A modo de conclusión

A – Señor Presidente Luis Abinader, usted debe entender, que el PLD quiere pescar en río revuelto, y con carnada envenenada. Para ese objetivo cuenta con el sistema de justicia dominicano controlado por ellos, y con un sector pequeño del Partido (pero poderoso), aliado incondicional a Danilo Medina y a la cúpula más corrupta y perversa del peledeísmo.

B- Ante esta situación, usted Señor Presidente, tiene que hilar fino, con valor y firmeza; presto a tomar decisiones políticas de Estado, si quiere salvar su Gobierno de las conspiraciones que en su contra se están orquestando para derrocarlo desde el peledeísmo danilista, en confabulación con el pequeño y poderoso sector aludido de nuestro Partido. Tampoco descuide el PLD Leonelistas, que con tal de llegar al poder, son capaces de incurrir en todas las aberraciones.

C- Señor presidente, si se llegare a concretar una sentencia definitiva contra Faña, penalizándolo con un encarcelamiento injusto, esto desencadenará los demonios de las protestas masivas y movilizaciones que podrían generar la división del Partido y dar al traste con su gobernanza. Señor presidente, frente al caso de Faña, tome una decisión política de Estado, que procure la libertad llana y simple de ese profesional agrícola, para que evite la catástrofe que pondría en situación de ingobernabilidad su mandato Constitucional.

D – Señor Presidente, no es justo que los acusados por los sobornos de Odebrecht, se burlen de la justicia, que Félix Bautista obtuviera un “No Ha Lugar”, que los responsables del “Peaje Sombra”, el responsable de haber regalado nuestro oro a la Barrick Gold, y que los casi mil ladrones que constituyen el Comité Político y el Comité Central del PLD ( danilistas y leonelistas), estén sueltos por ahí, disfrutando los miles de millones que se han robado, sin temor a caer presos, mientras un hombre honesto, trabajador y patriota como Leonardo Faña, sea enviado a prisión. Señor presidente, se lo advierto, esa injusticia – si se da – no va ser tolerada ni el pueblo, ni por las bases de nuestro Partido, que dicho sea de paso, son parte mayoritaria del pueblo.

E – Señor presidente, recuerde que Don Antonio Guzmán Fernández no fue derrocado, porque supo enfrentar las conspiraciones, y que en cambio, Juan Bosch fue derrocado, porque no tuvo el coraje para enfrentar a los conspiradores y sus conspiraciones como era debido.

F – Señor Presidente Luis Abinader, el pueblo, el PRM y partidos aliados que lo llevamos al poder, lo percibimos a usted como un hombre bueno, honrado, decente y bien intencionado para con el país. También, todas esas fuerzas que lo apoyaron y todavía apoyan, comprenden la situación de precariedad económica en que usted recibió el país, agravada por la pandemia del Covid-19 que aún no cesa. Por esa comprensión y amor a nuestro país, estamos dispuestos a defender su gobierno (nuestro gobierno), siempre y cuando usted se mantenga fiel a las promesas con las que sustentamos su campaña presidencial. “Primero la gente”, “Primero el Pueblo Pobre”; realizar un gobierno transparente y de combate a la corrupción; iniciar construir una justicia independiente; crear un Estado que conjure el régimen de injusticias sociales y de toda índole que ha estado imperando en nuestra R.D.; no dar su brazo a torcer ante los insaciables e inescrupulosos empresarios neoliberales que se creen dueños del país, y actúan como tales.

G – Señor Presidente Luis Abinader, si usted mantiene la línea de cumplir nuestras promesas de campaña, como también nuestro programa de gobierno ideado para sacar adelante a nuestro país, los conspiradores contra su gobierno (contra nuestro gobierno), no se saldrán con las suyas, porque en todo momento, usted tendrá el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y nuestro Partido a costa de cualquier sacrificio. Por lo tanto, no se aleje del pueblo ni de su Partido que lo llevó al poder. En la unión de usted con nuestro pueblo y su Partido es el empoderamiento y la garantía de respaldo de un ejército fuerte para enfrentar junto a usted los conspiradores y destruirlos.

H – Señor Presidente Luis Abinader, me permito hacerle estos señalamientos, porque como primer ideólogo de la creación del PRM, me siento comprometido ante mi pueblo de los aciertos y fracasos de su gobierno, que millones de dominicanos como yo, luchamos denodadamente, para que nuestro PRM y usted llegasen al poder a realizar el cambio social, político y económico que demanda nuestra nación.

I – Si los incumbentes, por hacer caso omiso al precedente planteamiento, deviene la hecatombe profetizada en sus párrafos – ¡que después no se diga! – que nadie les advirtió de la misma, cuando estemos en el muro de las lamentaciones llorando como mujeres, lo que no supimos defender como hombres.

El que tenga oídos, que oiga…