Presidente RD inaugura la Villa Centroamericana y del Caribe

SANTO DOMINGO ESTE, 16 de julio .- El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la Villa Centroamericana y del Caribe, el moderno complejo habitacional que alojará a los atletas y oficiales participantes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ubicada en Ciudad Juan Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este, representa uno de los principales legados de la organización de los juegos y simboliza el compromiso del país con la excelencia deportiva y el desarrollo urbano sostenible. Abinader expresó su deseo de que todos los atletas disfruten de una estadía cómoda y agradable y refirmó la tradición de hospitalidad que caracteriza a la República Dominicana como nación anfitriona. Asimismo, exhortó a los atletas dominicanos a representar al país con orgullo, disciplina y buen comportamiento, al señalar que además de competir por las medallas, también son anfitriones del evento. Indicó que la delegación nacional se encuentra motivada e inspirada para alcanzar la mayor cantidad posible de preseas, aunque enfatizó que lo más importante es que prevalezca una competencia sana entre países hermanos. El jefe de Estado manifestó que su mayor aspiración es que la República Dominicana obtenga “la medalla de la hospitalidad”, demostrando eficiencia y una organización ejemplar durante el desarrollo de los juegos. Capacidad de los espacios

El complejo tiene capacidad para albergar a más de 7.200 personas, entre atletas y oficiales de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe.

Está estructurado en cinco bloques identificados con destacados destinos turísticos dominicanos: Pedernales, Punta Cana, Samaná, Montecristi y Puerto Plata.

Esta concepción busca proyectar ante los visitantes regionales la riqueza cultural y turística de la República Dominicana.3,600 habitaciones y 1,200 apartamentos

La villa tiene 3,600 habitaciones, 150 edificios y 1,200 apartamentos. Cada edificio consta de ocho apartamentos de tres habitaciones con habitación principal con walking closet, dos baños en total y área de lavado.

Asimismo, cuenta con comedor con capacidad para 2,200 personas, centro de salud, policlínica, centro de dopaje, gimnasio con capacidad para 150 personas simultáneamente, cuatro salones de reuniones, dos áreas de entretenimiento con cine con capacidad para 100 personas, áreas recreativas con billar, videojuegos y mini fútbol para 150 personas.

La policlínica de la villa representa uno de los legados más innovadores de los juegos, al convertirse en la primera instalación de su tipo en la historia del evento con una infraestructura médica integral dentro de la villa de los atletas.

Con qué cuentan las viviendas

Cada vivienda cuenta con sala, comedor, tres habitaciones, cocina, balcón, baños y sistema de climatización integral, garantizando el confort de los deportistas.

El complejo dispone de modernas instalaciones que incluyen un centro de entretenimiento, área internacional, parque de food trucks, coffee shop, supermercado, policlínica, gimnasio y diversos espacios recreativos.

Estas facilidades tienen como objetivo asegurar el bienestar integral de los residentes durante su estancia.

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se espera la participación de deportistas de 37 países, quienes competirán en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades. Los juegos serán del 24 de julio al 8 de agosto.

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