Presidente ODECABE: En América no es posible hablar de planificación

SANTO DOMINGO. El presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), licenciado Luis Mejía Oviedo, manifestó que en América no es posible hablar de planificación en el deporte por causa del coronavirus.

Al participar este lunes en el Foro virtual El Regreso 2 Panamericano: “El deporte, lo que ha dejado esta pandemia y qué sigue”, Mejía Oviedo señaló que ante la situación, la dirigencia de América está unido, aspecto que el dominicano calificó de “muy importante”.

El presidente de ODECABE dijo que por el deseo de salir al ruedo, algunos se ponen presión y quieren que se de apertura, pero que eso no es posible.

“Si ahora mismo América Latina es el Centro de la Pandemia, qué vamos a estar planificando”, sostuvo con firmeza el también presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Mejía Oviedo indicó que todos van a preguntar qué hacer, qué pensar, y que su respuesta es que el dirigente deportivo no es mago para predecir qué va a pasar con el virus, y que eso está en manos del Altísimo.

El presidente de ODECABE recordó que ningún país ha demostrado tener control sobre el virus, y se preguntó que “cómo lo vamos a tener en el deporte”.

Como reflexión en el foro, Mejía Oviedo narró que la República Dominicana y muchos países están por entrar a la fase 3, etapa que en Europa llaman desescalada, y que en ese continente, muchas naciones volvieron para atrás, y que en América se está tomando ese comportamiento como ejemplo.

Favoreció iniciar solo con los entrenamientos en los países donde haya condición con los deportes que permitan el distanciamiento. “Hay que tener mucho cuidado. Si todavía no tenemos el control del virus, cómo vamos a estar planificando”, insistió.

Al tocar el tema de las condiciones para la igualdad de las competencias y las eliminatorias, indicó que eso tiene que llegar, como lo estableció el Comité Olímpico Internacional (COI).

Ante tal preocupación, Mejía Oviedo agregó: “Hay que hacer una combinación en América y para eso estamos los dirigentes. Nos pondremos de acuerdo para establecer las condiciones adecuadas para los clasificatorios. Y cuando un continente se pone de acuerdo los otros tienen que aceptar eso. No vamos a aceptar que los nuestros estén en desventaja”.

El máximo directivo de ODECABE consideró que, como está la situación por la pandemia del COVID-19 no es posible hacer ningún vaticinio sobre la apertura del deporte y favoreció la espera. “No tenemos control del virus y como no tenemos control, me niego a dar un pronóstico. Vamos a esperar”.

Recordó que en abril el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, en un conversatorio virtual con periodistas dominicanos habló de que el 2020 se iba a perder “y yo estoy pensando en la misma línea, hay una razón, ninguno de nosotros tiene control del virus”.

of-am