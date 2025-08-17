El presidente Abinader cambia funcionarios en 9 organismos

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, con el que dispone cambios en puestos directivos de distintos organismos del Gobierno.

Entre elos figuran el Banco de Reservas, la Refinería Dominincana de Petróleo (REFIDOMSA), el Servicio Nacional de Salud (SENASA) , el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) , la Dirección de de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y la Dirección de Prensa del Presidente.

El doctor Leonardo Aguilera Batista fue nombrado presidente ejecutivo del Banco de Reservas en lugar de Samuel Pereyra Rojas, quien fue designado presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) será Edward Rafael Guzmán Padilla.

El ingeniero Onéximo González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue nombrado Adolfo Pérez de León, quien era director de PROMESE. De inmediado no fue anunciado quién sustituirá a Pérez de León en este último organismo

El periodista Félix Reyna pasó a ser director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). Como subdirector de esta oficina fue designado Abel Guzmán Then, periodista y analista político,

El tambien periodista Alberto Caminero fue nombrado director de Prensa del Presidente.

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

El doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

«Con estas designaciones, el presidente Abinader fortalece áreas estratégicas de la administración pública vinculadas a la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, la movilidad y la salud, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano en beneficio del país», dice una nota de la Presidencia de la República.

