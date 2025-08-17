El presidente Abinader cambia funcionarios en 9 organismos

imagen

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, con el que dispone cambios en puestos directivos de distintos organismos del Gobierno.

Entre elos figuran el Banco de Reservas, la Refinería Dominincana de Petróleo (REFIDOMSA), el Servicio Nacional de Salud (SENASA) , el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) , la Dirección de de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y la Dirección de Prensa del Presidente.

El doctor Leonardo Aguilera Batista fue nombrado presidente ejecutivo del Banco de Reservas en lugar de Samuel Pereyra Rojas, quien fue designado presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) será Edward Rafael Guzmán Padilla.

El ingeniero Onéximo  González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue nombrado  Adolfo Pérez de León, quien era director de PROMESE.  De inmediado no fue anunciado quién sustituirá a Pérez de León en este último organismo

El periodista Félix Reyna pasó a ser director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).  Como subdirector de esta oficina fue designado Abel  Guzmán Then, periodista y analista político,

El tambien periodista  Alberto Caminero fue nombrado director de Prensa del Presidente.

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

El  doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

«Con estas designaciones, el presidente Abinader fortalece áreas estratégicas de la administración pública vinculadas a la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, la movilidad y la salud, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano en beneficio del país», dice una nota de la Presidencia de la República.

sp-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
11 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Manuel
Manuel
33 minutos hace

El jefe de la policia pa cuando 500 millones en la amet

0
0
Responder
Frank DeJ
Frank DeJ
34 minutos hace

Finalmente,el doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Médico de profesión, cuenta con experiencia en medicina comunitaria y hospitalaria, habiendo desempeñado funciones directivas en instituciones de salud y siendo reconocido por su trayectoria en prevención y atención primaria.POR LO MENOS TENEMOS OTRO HIGUEYANO AL LADO DEL PRESIDENTE.

0
0
Responder
Tontin
Tontin
39 minutos hace

Marranzini y faride son los que más daño le han hecho al pobre abi

0
0
Responder
Dominicano
Dominicano
47 minutos hace

Muy bien presidente Abinader, esperamos que para agosto del año 2026, todo funcionario que tenga dos años en el cargo, sea movido, porque no podemos dejar un funcionario 4 años en un cargo ya que hay muchos que llegan con su grupo de amigos a ocupar puestos en esa institución con el fin de saquear a esa institución, que muchas veces no le dan los beneficios que le tocan a los empleados para robarselo.

0
0
Responder
Fernando
Fernando
48 minutos hace

Se le acabo el guiso a Samuel

0
0
Responder
Dominicano
Dominicano
44 minutos hace
Responder a  Fernando

Si hermano pero que tu crees la refinería de petróleo es una mata de dinero también.

0
0
Responder
José Molin
José Molin
48 minutos hace

A dónde está el nombramiento de zorrilla Ozuna que no lo veo

0
0
Responder
Manuel
Manuel
33 minutos hace
Responder a  José Molin

En el este jjj

0
0
Responder
iCampesino
iCampesino
49 minutos hace

Buenos señor presidente,,?La fiebre no esta en la samana sino en el cuerpo,,

0
0
Responder
Juan Barro
Juan Barro
50 minutos hace

Los que en verdad tenia que mover era el innecto de agricultura igualmente que ala bandida de interior y policía el otro bueno para nada el Milton morrimson y un sin número de come cheque que no sirven para nada

0
-1
Responder
Aridio
Aridio
1 hora hace

No le valio a Samuel Pereyra ´´engrasar´´ a los pica pica del Sol de la Mañana y pagar por las decenas de placas y trofeo. Aunque el tipo sigue pegado con Coqui.

0
0
Responder