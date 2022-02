Presidente interino opositor está dispuesto a alcanzar consenso

Fritz Alphonse Jean

PUERTO PRINCIPE.- El presidente electo por la oposición en Haití, Fritz Jean, aseguró estar dispuesto a alcanzar un verdadero consenso nacional, pero sin mencionar al Gobierno encabezado por el primer ministro Ariel Henry.

Jean, economista y exgobernador del Banco de la República de Haití, insistió en que una transición tranquila pasa por sostener conversaciones con todas las fuerzas de la nación, y en ese punto trabajan junto a los miembros de la oficina de negociaciones del Acuerdo Montana.

El también nombrado primer ministro durante la administración de Jocelerme Privert (2016), fue electo la víspera por 42 delegados del Acuerdo Montana, para liderar el eventual Gobierno de transición de dos años, que tiene entre sus objetivos fortalecer las instituciones estatales y solucionar la profunda crisis multidimensional que atraviesa el país.

Jean será acompañado por el exsenador Steven Benoit, quien fungirá como primer ministro, aunque aún no está claro cuando se instalará el nuevo Ejecutivo.

HENRY NO SE PRONUNCIA

Por su parte, Henry no se pronunció sobre la iniciativa de la sociedad civil, que sumó a casi un millar de organizaciones sociopolíticas, no obstante, en discursos recientes descartó la instauración de un gobierno interino el mes próximo y recalcó que no existe forma constitucional de instalar a un presidente.

«El 7 de febrero no marca el final del mandato que tiene la responsabilidad de organizar elecciones libres y democráticas. El próximo inquilino del Palacio Nacional será un presidente elegido libremente por todo el pueblo haitiano», dijo el premier el 21 de enero durante una conferencia internacional de cancilleres organizada por las autoridades canadienses.

Mientras se acerca la fecha que celebra la caída de la dictadura, y en la cual usualmente se juramenta el nuevo presidente, plataformas opositoras insisten en que Henry debe abandonar el poder pues su mandato carece de fuerza legal.

mem/ane