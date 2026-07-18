Abinader inaugura estación de residuos y escuela Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader deja inaugurada la estación de residuos sólidos en los Alcarrizos.

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LOS ALCARRIZOS.– El presidente Luis Abinader imauguró este sábado la nueva Estación de Transferencia de Residuos Sólidos y una escuiela de 26 aulas de Los Alcarrizos.

Los actos se llevaron a cabo con la asistencia de las principales autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste.

LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

La obra forma parte del Programa Basura Cero y que busca optimizar la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos en el municipio.

El alcalde Junior Santos destacó que la infraestructura requirió una inversión de RD$49 millones y permitirá aumentar significativamente la capacidad operativa del sistema de limpieza urbana, contribuyendo a una gestión más eficiente de los residuos.

Explicó que la estación permitirá que los camiones recolectores incrementen su capacidad de transporte de entre 8 y 12 toneladas diarias a un promedio de 24 a 26 toneladas por jornada, reduciendo tiempos de operación y costos asociados al servicio.

LOS ALCARRIZOS SE VE MEJOR

Santos afirmó que Los Alcarrizos ha experimentado una profunda transformación desde la llegada del presidente Abinader al Gobierno en 2020, gracias a la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, salud, educación, vivienda y transporte.

Entre las principales obras citó la construcción del Teleférico de Los Alcarrizos, la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la edificación de más de una docena de escuelas, la entrega de más de 20,000 títulos de propiedad, la construcción de más de 2,000 apartamentos, la remodelación del Hospital Vinicio Calventi, un centro clínico de diagnóstico y atención primaria, así como la habilitación de terrenos para el cementerio municipal.

Asimismo, indicó que más de 56 obras han sido desarrolladas con el respaldo del Gobierno central, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los residentes, fortalecer la movilidad urbana y promover el desarrollo ordenado de uno de los municipios de mayor crecimiento del Gran Santo Domingo.

LICEO ERCILIA PEPIN

Posteriormente, Abinader entregó la primera etapa del Liceo Ercilia Pepín, una moderna infraestructura educativa que incorpora 26 nuevas aulas en el sector Hato Nuevo.

La obra constituye un importante impulso para la educación pública de la demarcación, al ofrecer espacios adecuados y modernos que contribuirán a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cientos de estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, destacó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo y la creación de entornos dignos para la formación de niños y jóvenes.

“Cada aula que entregamos es una inversión directa en el futuro de nuestro país. Seguiremos trabajando para que todos los estudiantes dominicanos tengan acceso a una educación moderna y de calidad”, expresó el funcionario.

En representación del estudiantado, la alumna de sexto grado Darielis Benavides agradeció la entrega del plantel y valoró el impacto que tendrá en la comunidad educativa.

LOS ASISTENTES

Participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; la subsecretaria de la Liga Municipal Dominicana, Mayrelin García y el director ejecutivo de DO Sostenible, Príamo Rafael Ramírez, entre otras autoridades.

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