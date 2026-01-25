Presidente electo Chile elogia el crecimiento de Rep. Dominicana



Santiago (República Dominicana), 24 ene (EFE).- El tema migratorio, la seguridad y el comercio centraron la reunión entre el mandatario Luis Abinader y el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien llegó este sábado a la República Dominicana, primera parada de una gira que también le llevará a partir del lunes a El Salvador y Panamá.

Kast y su comitiva, incluida su esposa María Pía Adriasola, fueron recibidos por Abinader en la residencia presidencial de la provincia de Santiago, a 155 kilómetros de Santo Domingo.

Ambos conversaron, además, sobre turismo, infraestructura y salud, de acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa por Kast, que se impuso por más del 58 % en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo,

Alaba medidas Abinader

El futuro presidente chileno, quien ha prometido mano dura con la migración, destacó las medidas adoptadas por el Gobierno de Abinader para combatir la migración irregular, entre ellas el muro o verja perimetral que levanta en la frontera con Haití.

«Aquí más que muro se habla de una reja que tiene un éxito importante, pero que requiere también de la colaboración internacional porque el drama económico, social y humano que se vive en Haití tiene que movernos a todos», señaló, y recordó que en su país viven unas 200.000 personas de origen haitiano.

Kast defendió su plan denominado Escudo Fronterizo, con claras similitudes a la política del presidente norteamericano, Donald Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pide indocumentados abandonar Chile

En ese sentido, volvió a llamar a los indocumentados a abandonar Chile y regresar cuando tengan la documentación requerida.»Nosotros no tenemos inconvenientes en que las personas vengan a Chile, pero deben entrar por la puerta, nunca por la ventana», apuntó.

Por su lado, Abinader destacó el buen estado de las relaciones entre su país y Chile, «que esperamos incrementar a partir de marzo», cuando Kast asuma la Presidencia.

«Chile es un gran país con el que tenemos muchas relaciones. Estuvimos hablando (con Kast) sobre turismo, exportaciones, seguridad», agregó el jefe de Estado dominicano.

Tras el encuentro hoy en Santiago, Abinader confirmó que ambos se trasladarán mañana a Dajabón para observar la construcción del muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, confirmó.

Destaca crecimiento de RD

En unas primeras declaraciones ofrecidas nada más llegar hoy al país, Kast destacó «el desarrollo y el crecimiento» que ha tenido República Dominicana, pero también su política migratoria «relevante» y «ejemplar».

Abinader ordenó en octubre de 2024 una política de deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular.

Desde entonces se deportan unos 10.000 migrantes haitianos por semana pese a los llamamientos de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4.000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

Tras culminar su visita a República Dominicana, se trasladará e El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.

Posteriormente, viajará a Panamá donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – banco de desarrollo y el Gobierno panameño. EFE

