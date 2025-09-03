Presidente dominicano recorre la nueva línea del metro de SD

Luis Abinader en el Metro

Santo Domingo, 3 sep.- El presidente dominicano, Luis Abinader, realizó hoy un recorrido durante la prueba dinámica de la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo, una obra clave para mejorar la movilidad y seguridad vial, informaron fuentes oficiales.

La línea, con una longitud de 7.3 kilómetros, beneficiará a partir del año próximo a más de un millón de habitantes de Santo Domingo Oeste y el municipio Los Alcarrizos, una de las zonas urbanas de mayor crecimiento en la capital.

De acuerdo con la nota oficial, los usuarios ahorrarán hasta un 60 por ciento el tiempo de desplazamiento, así como dinero y esfuerzo en los traslados.

ABINADER DESTACA PRUEBAS

El mandatario señaló que las pruebas anteriores han sido satisfactorias tanto en términos mecánicos como estructurales, según informes de compañías supervisoras.

Aseguró que el cronograma se cumple según lo previsto y la nueva línea de transporte será entregada en febrero de 2026.

A la fecha, se trabaja en la impermeabilización de estructuras, pintura, paisajismo y detalles en las estaciones.

LINEA 2C ES EXTENSION DEL METRO

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo es una extensión de este sistema de transporte que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos.

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, quien acompañó al presidente Abinader durante el recorrido, indicó que esta es una de las inversiones más relevantes en transporte público en la historia del país.

