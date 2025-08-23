Presidente dominicano entrega otros 1,910 títulos de propiedad

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader entregó este sábado 1,910 títulos de propiedad a residentes en el sector Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte.

La entrega fue hecha durante un acto en el que estuvieron, además, la gobernadora provincial Lucrecia Santana Leyba; el senador Antonio Taveras y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

El mandatario expresó que el Estado asumió los gastos para la entrega de estos títulos a fin de que los beneficiarios puedan tener seguridad jurídica.

Dijo estar completamente comprometido con este proyecto porque las propiedades tituladas adquieren el doble del valor que tenían antes de recibir el certificado de propiedad.

«Ahora, con ese título, y para confirmarlo, aprobamos una Ley de Bien de Familia para que ustedes no tengan ninguna limitación; ustedes pueden ir a un banco, tomar un préstamo”, dijo.

Señaló que el de este sábado no ha sido solo una entrega de títulos, sino también un acto de «profunda justicia social» que, en términos económicos, hace que el valor de propiedades «se multiplique”.

Manifestó que el gobierno seguirá la entrega de títulos en otros sectores de Santo Domingo Norte.

De su lado, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez, explicó que esta labor abarcó en esta zona un área geográfica de 473,864.37 metros cuadrados.

