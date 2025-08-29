Presidente dominicano designa nuevos funcionarios Gobierno

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó nuevos titulares de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y del Programa de Medicamentos Esencialesco (PROMESE/CAL).

Nombró al mayor general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Asimismo, a Nayib Emilio Aude Díaz director del Parque Zoológico Nacional, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

José Luis López Pérez, director del PROMESE, en sustitución de Adolfo Pérez, quien recientemente pasó a ser director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.

sp-am