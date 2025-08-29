Presidente dominicano designa nuevos funcionarios Gobierno
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó nuevos titulares de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y del Programa de Medicamentos Esencialesco (PROMESE/CAL).
Nombró al mayor general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de Desarrollo Fronterizo (DGDF).
Asimismo, a Nayib Emilio Aude Díaz director del Parque Zoológico Nacional, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.
José Luis López Pérez, director del PROMESE, en sustitución de Adolfo Pérez, quien recientemente pasó a ser director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
sp-am
No importa lo que hagan en el 28 se van, nadamás por los apagones que están dando, mira la luz en Sabana perdida anoche se fue a la una de la mañana y llegó a las 4 de la mañana, pero entonces se fue a las 9 de la mañana y llegó a las 4:30 y se fue a las 5:15 p.m. y así quieren seguir en el poder, mejor que vuelva el PLD., cojollo.
Zorrilla que mendigo tanto un cargo. Ahora que demuestre para que quería ese cargo.
La Tayota no pega una…. Pobre pueblo dominicano liderado por un imbécil
Otro grupo e’ ****!.
La guagua sigue en reversa!.
M I E R DA dije.
Ya complacieron a zorrilla. Esperamos que deje de llorar por un cargo.