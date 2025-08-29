Presidente dominicano designa nuevos funcionarios Gobierno

Los nuevos funcionarios son Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, Nayib Emilio Aude Díaz y José Luis López Pérez.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó nuevos titulares de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y del Programa de Medicamentos Esencialesco (PROMESE/CAL).

Nombró al mayor general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como  director general de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Asimismo, a Nayib Emilio Aude Díaz director del Parque Zoológico Nacional,  en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

José Luis López Pérez, director del PROMESE, en sustitución de Adolfo Pérez, quien recientemente pasó a ser director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.

Dominicano
Dominicano
20 minutos hace

No importa lo que hagan en el 28 se van, nadamás por los apagones que están dando, mira la luz en Sabana perdida anoche se fue a la una de la mañana y llegó a las 4 de la mañana, pero entonces se fue a las 9 de la mañana y llegó a las 4:30 y se fue a las 5:15 p.m. y así quieren seguir en el poder, mejor que vuelva el PLD., cojollo.

1
-2
Responder
Juan
Juan
20 minutos hace

Zorrilla que mendigo tanto un cargo. Ahora que demuestre para que quería ese cargo.

0
0
Responder
Santiago
Santiago
30 minutos hace

La Tayota no pega una…. Pobre pueblo dominicano liderado por un imbécil

0
-1
Responder
Temo
Temo
34 minutos hace

Otro grupo e’ ****!.
La guagua sigue en reversa!.

0
0
Responder
Temo
Temo
33 minutos hace
Responder a  Temo

M I E R DA dije.

0
0
Responder
Juan
Juan
40 minutos hace

Ya complacieron a zorrilla. Esperamos que deje de llorar por un cargo.

0
0
Responder