Presidente designa nuevos titulares MESCYT y Contraloría
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destituyó la noche de este lunes al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y al Contralor General de la República.
La disposición está contenida en el decreto 84-26. Designa a Rafael Evaristo Santos Badía como titular del MESCYT y a Geraldo Espinosa Pérez en la Contraloría.
Santos Badía se desempeñaba como director general del Infotep. Sustituye a Franklin García Fermín, en tanto Espinosa Pérez a Félix Santana García.
A García Fermín y Santana García no se le asignaron de inmediato nuevas funciones.
La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas.
Fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
