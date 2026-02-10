Presidente designa nuevos titulares MESCYT y Contraloría

imagen
Geraldo Espinosa y Rafael Santos

SANTO DOMINGO.-  El presidente Luis Abinader destituyó la noche de este lunes al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y al Contralor General de la República.

La disposición está contenida en el decreto 84-26. Designa a Rafael Evaristo Santos Badía como titular del MESCYT y a Geraldo Espinosa Pérez en la Contraloría.

 Santos Badía se desempeñaba como director general del Infotep. Sustituye a Franklin García Fermín, en tanto Espinosa Pérez a Félix Santana García.

A García Fermín y Santana García no se le asignaron de inmediato nuevas funciones.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas.

Fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

of-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios